Мария Голубкина оправдалась за слова о «вонючих бабках»

В Сети тут же начали обсуждать, что в оригинале видео прямо перед тем, как высказаться о женщинах пожилого возраста, Голубкина как раз рассуждала о запахе: «Тут прошел мужчина, пахнущий дорогим одеколоном, и я подумала о чем-то романтичном. Поэтому я поняла: пусть бабки воняют, будем молиться».