Мария Голубкина оправдалась за слова о «вонючих бабках»

В Инстаграме Марии Голубкиной появилось видео, в котором она рассказала о своем походе в храм. Актриса выразила мысль о том, что нужно думать о вечном, закончив словами: «Пусть бабки воняют, будем молиться». Многие восприняли слова как оскорбление и начали возмущаться в комментариях.
46-летней актрисе пришлось оправдаться за резкую фразу. «Про ''вонючих бабок'' — это было в общем-то не про запахи. А все подумали, что это про них, и обиделись», — цитирует Марию «Комсомольская правда».
В Сети тут же начали обсуждать, что в оригинале видео прямо перед тем, как высказаться о женщинах пожилого возраста, Голубкина как раз рассуждала о запахе: «Тут прошел мужчина, пахнущий дорогим одеколоном, и я подумала о чем-то романтичном. Поэтому я поняла: пусть бабки воняют, будем молиться».
11 апреля 2020 · ·
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