Мария Голубкина оправдалась за слова о «вонючих бабках»

Еще в марте актриса возмутила Сеть своим заявлением. 11 апреля Голубкиной пришлось объяснить, что она имела в виду.

В Инстаграме Марии Голубкиной появилось видео, в котором она рассказала о своем походе в храм. Актриса выразила мысль о том, что нужно думать о вечном, закончив словами: «Пусть бабки воняют, будем молиться». Многие восприняли слова как оскорбление и начали возмущаться в комментариях.

46-летней актрисе пришлось оправдаться за резкую фразу. «Про ''вонючих бабок'' — это было в общем-то не про запахи. А все подумали, что это про них, и обиделись», — цитирует Марию «Комсомольская правда».

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Мария Голубкина рассказала о своем походе в храм
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В Сети тут же начали обсуждать, что в оригинале видео прямо перед тем, как высказаться о женщинах пожилого возраста, Голубкина как раз рассуждала о запахе: «Тут прошел мужчина, пахнущий дорогим одеколоном, и я подумала о чем-то романтичном. Поэтому я поняла: пусть бабки воняют, будем молиться».

11 апреля 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

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  • А я с нею согласна. Многим просто лень рот прополоскать после еды и пахнут, не заботясь о том, что неприятный запах другим не очень-то.
  • На себя посмотри
  • В человеке должно быть все прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли. Некоторым, действительно, неплохо бы чистить зубы. Возраст этому не помеха.
  • Есть бабулечки, аж хрустят от чистоты и опрятности, приятно с такими рядом находиться. А есть реально с нечищенными зубами, сальными волосами и нестираной годами одеждой в шерсти животных и протеках от кефира. И ведь знают, что грязные, им просто лень, они равнодушны.
  • Раньше была красотка, а теперь бабка воню... сама стала. кол хоз
  • Она на себя в зеркалосмотрела для начала
  • Нормально она выглядит, очень даже неплохо.
  • Она права. Гигиена наших сограждан оставляет желать лучшего. Едешь в автобусе, именно от "бабок" пахнет прокисшим творожком и жареным луком с утра. Зубы они не чистят. Мужики пахнут потом, дезодоранты игнорируют, душ раз в неделю, наверное, принимают. Даже этот форум почитаешь, молодые белье постельное меняют раз в полмесяца и реже.
  • Точно . в 46 выглядит на 66 )))
  • Сказанула. а потом пятками назад. потому что -дура-) ты думаешь будешь другая ? ==пахнет от "увядающей кожи" . и чел. ничего не может сделать. хоть сиди в ванне 24/7 ))) (сочинила про мч )

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