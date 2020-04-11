Агата, лови? Настасья Самбурская осудила женщин, которые выносят семейные склоки в Сеть

«Бабы известных мужиков с ума посходили, публично закапывают своих бывших, совершенно не думая о будущем своих детей, которых потом будут тыкать этой историей одноклассники, развивая комплекс неполноценности, за то что папаша наркоман, алкоголик и маму бьет», — привела первый аргумент Настасья.

От подобных скандалов, по мнению знаменитости, страдают и сами мужчины, ведь когда-то любимые женщины всему миру рассказывают об их проблемах, зависимостях и ошибках. «Еще смешнее, когда после всех обвинений, бабы обратно возвращаются», — ядовито отметила Самбурская.