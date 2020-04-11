Агата, лови? Настасья Самбурская осудила женщин, которые выносят семейные склоки в Сеть

33-летняя Настасья Самбурская решила озвучить свою позицию насчет звезд, выносящих личную жизнь на всеобщее обозрение. Как можно догадаться, ни разу не дававшая интервью о своем разводе Самбурская выступила «против».
«Бабы известных мужиков с ума посходили, публично закапывают своих бывших, совершенно не думая о будущем своих детей, которых потом будут тыкать этой историей одноклассники, развивая комплекс неполноценности, за то что папаша наркоман, алкоголик и маму бьет», — привела первый аргумент Настасья.
От подобных скандалов, по мнению знаменитости, страдают и сами мужчины, ведь когда-то любимые женщины всему миру рассказывают об их проблемах, зависимостях и ошибках. «Еще смешнее, когда после всех обвинений, бабы обратно возвращаются», — ядовито отметила Самбурская.
Актрису взбесило, что звезды уже привыкли делать шоу из своей личной жизни. Она не понимает, зачем «сверкать грязными труселями», сообщая подписчикам все, что происходит между супругами.
«Я не оправдываю мужчин, которые бьют своих баб, драться, конечно, нельзя, я категорически за закон против домашнего насилия. Но нельзя быть настолько наивной и ожидать от мужика, который 10 дней пил, что у него крыша не поедет. Можно было уже на 3-й сваливать, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й? Нет?» — подытожила Настасья.
В тексте Самбурская не называла ничьих имен, однако пользователи догадались, что речь идет об Агате Муцениеце, которая на днях обвинила пока еще законного супруга Павла Прилучного в домашнем насилии. Также в Сети обсуждают развод самой Самбурской. По слухам, ее бывший муж поднимал на нее руку, но актриса не комментировала эту тему ни 2 года назад, ни сейчас.
11 апреля 2020 · ·
Комментарии25