Агата, лови? Настасья Самбурская осудила женщин, которые выносят семейные склоки в Сеть

Настасья Самбурская не выдержала и высказала все, что думает о знаменитостях, хайпующих на разводах. Говорят, что актриса тоже сталкивалась с домашним насилием, однако вела себя совершенно иначе.

33-летняя Настасья Самбурская решила озвучить свою позицию насчет звезд, выносящих личную жизнь на всеобщее обозрение. Как можно догадаться, ни разу не дававшая интервью о своем разводе Самбурская выступила «против».

«Бабы известных мужиков с ума посходили, публично закапывают своих бывших, совершенно не думая о будущем своих детей, которых потом будут тыкать этой историей одноклассники, развивая комплекс неполноценности, за то что папаша наркоман, алкоголик и маму бьет», — привела первый аргумент Настасья.

От подобных скандалов, по мнению знаменитости, страдают и сами мужчины, ведь когда-то любимые женщины всему миру рассказывают об их проблемах, зависимостях и ошибках. «Еще смешнее, когда после всех обвинений, бабы обратно возвращаются», — ядовито отметила Самбурская.

Актрису взбесило, что звезды уже привыкли делать шоу из своей личной жизни. Она не понимает, зачем «сверкать грязными труселями», сообщая подписчикам все, что происходит между супругами.

«Я не оправдываю мужчин, которые бьют своих баб, драться, конечно, нельзя, я категорически за закон против домашнего насилия. Но нельзя быть настолько наивной и ожидать от мужика, который 10 дней пил, что у него крыша не поедет. Можно было уже на 3-й сваливать, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й? Нет?» — подытожила Настасья.

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Настасья Самбурская жестко прошлась по звездам, которые набирают популярность благодаря своим разводам
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В тексте Самбурская не называла ничьих имен, однако пользователи догадались, что речь идет об Агате Муцениеце, которая на днях обвинила пока еще законного супруга Павла Прилучного в домашнем насилии. Также в Сети обсуждают развод самой Самбурской. По слухам, ее бывший муж поднимал на нее руку, но актриса не комментировала эту тему ни 2 года назад, ни сейчас.

11 апреля 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

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  • противная она.не нравица она мне.
  • Прилучный уже уходил от Агаты, жил в гостинице, уходить ему более было некуда. Она все равно докапывалась до него, злобно и истерично. Он дом купил, это уже второе жилье, она сама к нему вселилась и нервы мотает своими прямыми эфирами. Токсичная тетка. Может Прилучный и в запое, и орет , и росит Агату уехать, чтобы она оставила уже его одного, тогда логичный вопрос, зачем Агате этот запой, что она там делает, еще и со своей матерью?
  • Да и так всем понятно, что нормальная бы мать, бережно относящаяся к своим детям максимально удаленно жила от отношений с ссорами. Не важно, по какому поводу эти ссоры.
  • Вот так интересно...по тому как она выражается виден весь ее бэкграунд. О котором она во всех интервью трепалась.
  • Наська, ты права! Согласна полностью! Что толку сидеть и ждать, пока от него второй раз не прилетит? Что сидеть дома и зависеть от постороннего человека! Взяла детей и свалила в горизонт! Работать нормально начала! А потом уж пилите там, машины, квартиры!
  • Самбурская тетка грубая, но всегда на стороне детей.
  • Клещ Самбурская, все не знает к кому присосаться. В своей жизни профан, зато других поучить, как жить надо.
  • Вот так, купишь дом в тихом месте, а рядом поселится такая Агата.....
  • Хайповать на темах в открытом доступе право каждого. А вот позорить своих детей своим поведением - это надо было догадаться. У кого -нибудь еще мать бегает по дому в пижаме с воплями - я в прямом эфире, я в прямом эфире, телефон выкинут, я новый найду, я с вами мои подписчики, зачем мне полиция, я хочу вам рассказать, какой мой мушшшш!!!!
  • Настасья все никак не может определиться на чем ей хайповать.

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