Пока звезды не придумали ничего лучше, чем вести прямые эфиры в Инстаграме, приглашая своих друзей. Джастин Бибер с супругой решили поговорить с Кендалл Дженнер, создали трансляцию и начали вещать.

В ходе беседы знаменитости неизбежно затронули тему коронавируса и поделились своими мыслями о пандемии. Уверены, что Джастин не хотел никого обидеть намеренно, но одна неосторожная фраза сильно разозлила пользователей.