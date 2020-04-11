Пока звезды не придумали ничего лучше, чем вести прямые эфиры в Инстаграме, приглашая своих друзей. Джастин Бибер с супругой решили поговорить с Кендалл Дженнер, создали трансляцию и начали вещать.
В ходе беседы знаменитости неизбежно затронули тему коронавируса и поделились своими мыслями о пандемии. Уверены, что Джастин не хотел никого обидеть намеренно, но одна неосторожная фраза сильно разозлила пользователей.
«Многие люди в это время находятся в дурацком положении. Знаете, они смотрят на нас, и, очевидно, понимают, что мы усердно работали, чтобы оказаться на своем месте. Не то чтобы мы должны чувствовать себя плохо из-за того, что имеем, но наверно нужно перестать демонстрировать свое богатство людям, которые сейчас реально страдают», — сказал певец.
Реакция Сети была молниеносной. Вырезанный фрагмент эфира разлетелся в Твиттере и собрал тысячи злобных комментариев оскорбленных пользователей. Главным аргументом был тот факт, что пока Бибер скрывает свое богатство, другие звезды жертвуют миллионы долларов на борьбу с пандемией.
«Мы сейчас голодаем, а вы на весь мир заявляете, что вам повезло. Да, мы рады за вас, но не надо этим хвастаться. Вы этим нас нисколько не поддерживаете», «У него черви вместо мозгов», «Слава богу, что они держат нас в неведении, мы так благодарны! Долги тут же оплатились, а работа нашлась», — отозвались пользователи.
11 апреля 2020 · ·
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