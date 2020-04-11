Маргарита Королева сообщила, что Надежду Бабкину вывели из комы

После того, как Надежда Бабкина попала в больницу, в Сети появлялось огромное количество противоречивой информации о ее состоянии. Сначала СМИ написали, что у певицы диагностирован коронавирус, однако информация не подтвердилась.
7 апреля 70-летнюю знаменитость ввели в искусственную кому. Спустя 4 дня подруга артистки Маргарита Королева рассказала, что происходит в больнице, где Надежда Бабкина лежит с диагнозом «двусторонняя пневмония».
«Первые дни были тяжелыми, поэтому сложно было справиться с болезнью. Медикаментозная кома не случайно дается человеку, когда не могут подключить к аппарату ИВЛ. Была такая необходимость — сейчас она выведена из этого состояния. Она дышит на ИВЛ, ее переводят на кислород», — сообщила Королева в программе «Ты не поверишь!».
Так как организм сильно ослаб после процедур, сейчас к Надежде Георгиевне допускается лишь главврач и медперсонал. Родственники и близкие находятся в постоянном контакте с докторами, которые делают все возможное для восстановления артистки. «Она лежит одна в палате в частной клинике, ей обеспечивают квалифицированный высокопрофессиональный уход», — добавила Маргарита.
11 апреля 2020 · ·
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