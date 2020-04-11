Маргарита Королева сообщила, что Надежду Бабкину вывели из комы

После того, как Надежда Бабкина попала в больницу, в Сети появлялось огромное количество противоречивой информации о ее состоянии. Сначала СМИ написали, что у певицы диагностирован коронавирус, однако информация не подтвердилась.

7 апреля 70-летнюю знаменитость ввели в искусственную кому. Спустя 4 дня подруга артистки Маргарита Королева рассказала, что происходит в больнице, где Надежда Бабкина лежит с диагнозом «двусторонняя пневмония».