Маргарита Королева сообщила, что Надежду Бабкину вывели из комы

70-летняя певица несколько дней находилась в коме. О состоянии Надежды Бабкиной было мало что известно. 11 апреля ее подруга Маргарита Королева сообщила новые данные. 

После того, как Надежда Бабкина попала в больницу, в Сети появлялось огромное количество противоречивой информации о ее состоянии. Сначала СМИ написали, что у певицы диагностирован коронавирус, однако информация не подтвердилась.

7 апреля 70-летнюю знаменитость ввели в искусственную кому. Спустя 4 дня подруга артистки Маргарита Королева рассказала, что происходит в больнице, где Надежда Бабкина лежит с диагнозом «двусторонняя пневмония».

«Первые дни были тяжелыми, поэтому сложно было справиться с болезнью. Медикаментозная кома не случайно дается человеку, когда не могут подключить к аппарату ИВЛ. Была такая необходимость — сейчас она выведена из этого состояния. Она дышит на ИВЛ, ее переводят на кислород», — сообщила Королева в программе «Ты не поверишь!».

Так как организм сильно ослаб после процедур, сейчас к Надежде Георгиевне допускается лишь главврач и медперсонал. Родственники и близкие находятся в постоянном контакте с докторами, которые делают все возможное для восстановления артистки. «Она лежит одна в палате в частной клинике, ей обеспечивают квалифицированный высокопрофессиональный уход», — добавила Маргарита.

11 апреля 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

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  • Она добрая, жаль ее очень. И безответственная:(((

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