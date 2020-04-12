Оксана Самойлова постепенно приходит в себя после срыва Джигана и объявления о разводе. 12 апреля знаменитость призналась, что уже и не помнит, кто она такая: в круговороте семейных дел она немного потерялась, но теперь настало время наверстать упущенное.
«Вот сижу сейчас и пытаюсь почувствовать, что мне нравится, что мне интересно, к чему меня тянет, что затрагивает мое сердце. Это не про то, что моя прежняя жизнь была мне не по душе, нет, я кайфовала от всего, что делала, но сейчас освободилось место и время для глубинных поисков себя», — поделилась Оксана в своем Инстаграме.
Также Самойлова подчеркнула, что не собирается менять свое отношение к будущему партнеру: «В отношениях тебе всегда приходится учитывать чувства и интересы своего партнера (ну, по крайней мере, я так жила и буду делать так же в будущем и считаю это исключительно правильным)».
«Теперь я могу делать то, что хочется мне. Какое странное и давно забытое чувство. Я не в депрессии и не в запое. Конечно, мне не по себе... Но я как будто заново вхожу в этот мир. Мир, где я взрослая, самодостаточная и свободная», — подытожила Оксана, готовая начать жизнь с чистого листа.
12 апреля 2020 · ·
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