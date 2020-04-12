Оксана Самойлова постепенно приходит в себя после срыва Джигана и объявления о разводе. 12 апреля знаменитость призналась, что уже и не помнит, кто она такая: в круговороте семейных дел она немного потерялась, но теперь настало время наверстать упущенное.

«Вот сижу сейчас и пытаюсь почувствовать, что мне нравится, что мне интересно, к чему меня тянет, что затрагивает мое сердце. Это не про то, что моя прежняя жизнь была мне не по душе, нет, я кайфовала от всего, что делала, но сейчас освободилось место и время для глубинных поисков себя», — поделилась Оксана в своем Инстаграме.