«Теперь я могу делать то, что хочется мне»: Оксана Самойлова собирается наверстать упущенное за 7 лет жизни в браке

31-летняя Оксана Самойлова только сейчас начала узнавать себя и заниматься тем, чем ей хочется, а не тем, что необходимо. Судя по всему, знаменитость действительно готова шагнуть в новую жизнь.

Оксана Самойлова постепенно приходит в себя после срыва Джигана и объявления о разводе. 12 апреля знаменитость призналась, что уже и не помнит, кто она такая: в круговороте семейных дел она немного потерялась, но теперь настало время наверстать упущенное.

«Вот сижу сейчас и пытаюсь почувствовать, что мне нравится, что мне интересно, к чему меня тянет, что затрагивает мое сердце. Это не про то, что моя прежняя жизнь была мне не по душе, нет, я кайфовала от всего, что делала, но сейчас освободилось место и время для глубинных поисков себя», — поделилась Оксана в своем Инстаграме.

Также Самойлова подчеркнула, что не собирается менять свое отношение к будущему партнеру: «В отношениях тебе всегда приходится учитывать чувства и интересы своего партнера (ну, по крайней мере, я так жила и буду делать так же в будущем и считаю это исключительно правильным)».

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Оксана Самойлова готова начать новую жизнь
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«Теперь я могу делать то, что хочется мне. Какое странное и давно забытое чувство. Я не в депрессии и не в запое. Конечно, мне не по себе... Но я как будто заново вхожу в этот мир. Мир, где я взрослая, самодостаточная и свободная», — подытожила Оксана, готовая начать жизнь с чистого листа.

12 апреля 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

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  • Опять по банькам пойдет?Она же раньше этим занималась.Вот и вспомнит.
  • Как я ее понимаю)) такое ощущение было после развода с мужем😎
  • И за чей счёт?
  • То, что жить надо для себя до неё дошло лишь к 30 годам после рождения четверых детей? Хм. А кто же раньше соловьем распевал о том, что женщина вечно должна, что подруги не нужны, что дружбы не бывает, что вообще окружающий мир неинтересен и не нужен, лишь бы мужские портки загораживали солнце на балконе. Быстро переобулась.
  • Интересно, как они детей поделят? Не думаю, что Джиган от них откажется. Да и девчонки, видно, любят папу. Судиться по-любому будут долго и интересно🍿
  • Оксана, все уже давно поняли, что ты идеальная 😂
  • особенно псевдо вдове повезло что муж что без разума и ничего не соображает-и обобрать можно и всё что угодно сделать без контроля-и уже о будущих отношениях мечтает ждёт-забыв о внеземной вечной любови говорят сын то совсем не похож на джигу-не спецом ли подсыпали что то в клубе и съехала крыша кто будет возмущаться-сразу скажу уже дали свидетели показания что джига просил мари----у а ему что то подсыпали в клубе и потом нашли его без одежды в туалете бьющимся головой
  • Быстро переобулась.
  • Надоела уже до смерти. Я будто только что увидела, какая она колотая-переколотая-перекроенная. Фу, просто до омерзения. И она ещё претендует на наше с вами внимание!?!
  • После брака, когда нужно было жить интересами только мужа и вдруг развод.Вначале больно, непривычно, страшно. А потом приходит сознание, что свободна и независима и тебе только 31 год. И ты можешь делать то, в чем себя ограничивала. Не обязательно в жизни должен появиться новый мужчина. После такого брака долго еще придется приходить в себя.

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