Татьяна Буланова вышла на связь после экстренной госпитализации

Татьяну Буланову госпитализировали в Санкт-Петербурге из-за проблем с сердцем. Инсульт не подтвердился, но артистка до сих пор находится в реанимации.
Близкий друг Татьяны Артем Анчуков рассказал, что с певицей все «вроде бы уже хорошо», она находится на связи с близкими.
Затем Буланова сама связалась с журналистами, чтобы сообщить о своем состоянии. «Все хорошо, спасибо!» — написала в сообщении порталу «360» артистка. Она поблагодарила всех, кто за нее переживает.
Концертный директор Булановой Константин Сергеев подтвердил телеканалу «Звезда», что она сейчас проходит обследование в одной из больниц Северной столицы. «Она под наблюдением в самой лучшей клинике Санкт-Петербурга. Все нормально, чувствует себя хорошо, она на связи», — рассказал Сергеев.
Желаем Татьяне скорейшего выздоровления.
12 апреля 2020 · ·
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