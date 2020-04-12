Татьяна Буланова вышла на связь после экстренной госпитализации

Вечером 11 апреля певицу госпитализировали с подозрением на инсульт. Буланова подтвердила, что находится в больнице, и рассказала о своем самочувствии.

Татьяну Буланову госпитализировали в Санкт-Петербурге из-за проблем с сердцем. Инсульт не подтвердился, но артистка до сих пор находится в реанимации.

Близкий друг Татьяны Артем Анчуков рассказал, что с певицей все «вроде бы уже хорошо», она находится на связи с близкими.

Затем Буланова сама связалась с журналистами, чтобы сообщить о своем состоянии. «Все хорошо, спасибо!» — написала в сообщении порталу «360» артистка. Она поблагодарила всех, кто за нее переживает.

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Татьяна Буланова срочно госпитализирована в Санкт-Петербурге
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Концертный директор Булановой Константин Сергеев подтвердил телеканалу «Звезда», что она сейчас проходит обследование в одной из больниц Северной столицы. «Она под наблюдением в самой лучшей клинике Санкт-Петербурга. Все нормально, чувствует себя хорошо, она на связи», — рассказал Сергеев.

Желаем Татьяне скорейшего выздоровления.

12 апреля 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

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  • Татьяна была очень популярна в 90-е. В Петербурге ее и сейчас любят,она вежливый,спокойный человек. Не участвует в шоу и скандалах,поэтому ее и не знают..
  • Не поклонница Булановой, но желаю ей здоровья! Пусть побыстрее выздоравливает.
  • А в какие годы была популярна эта женщина?
  • Скорейшего выздоровления!
  • Скажите на будущее а какая самая лучшая клиника в спб?

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