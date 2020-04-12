Татьяна Буланова вышла на связь после экстренной госпитализации

Татьяну Буланову госпитализировали в Санкт-Петербурге из-за проблем с сердцем. Инсульт не подтвердился, но артистка до сих пор находится в реанимации.

Близкий друг Татьяны Артем Анчуков рассказал, что с певицей все «вроде бы уже хорошо», она находится на связи с близкими.