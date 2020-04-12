Принц Гарри отказался от своей фамилии после сложения полномочий

Журналисты с удивлением обнаружили, что после «Мегзита» принц Гарри перестал использовать свою королевскую фамилию Маунтбеттен-Виндзор в официальных документах.

После того, как Меган Маркл и принц Гарри покинули королевскую семью, они улетели в Канаду, а затем перебрались в США. Все это время Гарри заказывал билеты, указывая лишь свое полное имя.

Издание The Sun опубликовало скриншот с сайта-агрегатора авиабилетов, в котором герцог записан как «Принц Гарри Чарльз Альберт Дэвид герцог Сассекский». The Mirror писали, что Гарри может использовать фамилию Уэльский, как уже делал это в школе и в армии. 

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Принц Гарри больше не использует свою королевскую фамилию
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Ранее СМИ опубликовали информацию, что Меган Маркл собирается сменить фамилию на Маунтбеттен-Виндзор, чтобы «быть ближе с малышом Арчи», но по всей видимости, этого не произойдет.

12 апреля 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

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  • У Гарри обычный гражданский паспорт, как у всех англичан, с какой фамилией родился, с такой и живет, по паспорту.
  • герцог Сассекский это титул, а не фамилия. Билет покупался на титул. Фамилию Гарри никогда не менял
  • Удивлялись те же журналисты, которые спустя год увидели свидетельство о рождении Арчи
  • А покажите журналистов, которые удивлялись. Они из этого журнала, да?
  • Королева им придумала такой титул. Это не фамилия
  • Сассексы такая пошлятина, кто им придумал эту фамилию
  • Я уж подумала,что Гарри взял фамилию жены 😁
  • Королева с одной фамилией, муж с другой, дети с третьей, внуки вообще, кто в лес, кто по дрова, в одной семье в зависимости от пола разные фамилии имеют. По стописят имен у каждого, называются одном, пишут другое, но есть еще и запасное. Сами себя запутали, споры имели, кому как назваться
  • Какая в принципе нам разница, что он там пишет в качестве фамилии? Не Гарри Поттером же обозвался, а в их титулах и званиях только особо заинтересованные разбираются, остальным фиолетово.
  • Поэтому они все пользуются просто именами!

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