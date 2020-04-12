Принц Гарри отказался от своей фамилии после сложения полномочий

После того, как Меган Маркл и принц Гарри покинули королевскую семью, они улетели в Канаду, а затем перебрались в США. Все это время Гарри заказывал билеты, указывая лишь свое полное имя.
Издание The Sun опубликовало скриншот с сайта-агрегатора авиабилетов, в котором герцог записан как «Принц Гарри Чарльз Альберт Дэвид герцог Сассекский». The Mirror писали, что Гарри может использовать фамилию Уэльский, как уже делал это в школе и в армии.
Ранее СМИ опубликовали информацию, что Меган Маркл собирается сменить фамилию на Маунтбеттен-Виндзор, чтобы «быть ближе с малышом Арчи», но по всей видимости, этого не произойдет.
12 апреля 2020 · ·
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