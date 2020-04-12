Сергей Шнуров в стихах раскритиковал фигуру Ксении Собчак

На днях Ксения Собчак выложила весьма откровенный кадр, на котором запечатлела свои ягодицы. Сергей Шнуров не удержался от едкого комментария и назвал ее зад «стареньким, но вертким».

Ксения Собчак решила порассуждать на тему коронавируса. По мнению журналистки, в дальнейшем ситуация будет только ухудшаться. Проиллюстрировать эту информацию она решила своей фотографией в комбинезоне Territory of yoga. Ракурс выбрала особый.

Сергей Шнуров не смог пройти мимо и прокомментировал публикацию Ксении в своей неповторимой манере. В стихотворении, опубликованном на его странице в Инстаграме, он заметил, что Собчак «вновь показала сухофрукт в узорчатой обертке».

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Сергей Шнуров в стихах прокомментировал последнюю публикацию Ксении Собчак
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В большинстве своем пользователи отнеслись к нападке с юмором, но мы уверены, что ответ Ксении Анатольевны не заставит себя долго ждать.

12 апреля 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

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  • Да сохнет он по ней, а она не дала ему - вот теперь и мстит как может:) Обычное дело для престарелых мужиков.
  • Молодец я с ним согласен по крайней мере он свою задницу не афиширует как Собчак она уже больная на всю голову восторгаясь собой и подруга её Волочкова от неё не отстаёт видимо страну больше нечем удивить
  • Постойте, не она ли буквально пару месяцев назад кричала, что если будет обнажаться пристрелите её....А тут....
  • А по поводу того что сам выглядит как худая сутулая собака у него шуток нет?
  • И это говорит человек страдающий алкоголизмом и старше Собчак на больше чем 10 лет...
  • А я приду и вам испорчу весь праздник - коротко о цвете колготок
  • А сам прям свежефрукт, епрст.О_о
  • Фу,зад сухофрукт.
  • Дед Серега совсем шутить разучился.
  • А мне кажется, это отвратительно. Ну, серьезно, можно быть не в восторге от Ксении, но по отношению к девушке это грубо, даже грязно грубо. Сергей Шнуров мог и нормально пошутить, остро, но без жести. А так... оскорбительно, но типа ничего, шутка же. На мой взгляд, Ксении не стоит это комментировать или максимум отметить его уровень.

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