Сергей Шнуров в стихах раскритиковал фигуру Ксении Собчак

Сергей Шнуров не смог пройти мимо и прокомментировал публикацию Ксении в своей неповторимой манере. В стихотворении, опубликованном на его странице в Инстаграме, он заметил, что Собчак «вновь показала сухофрукт в узорчатой обертке».