Сергей Шнуров в стихах раскритиковал фигуру Ксении Собчак

Ксения Собчак решила порассуждать на тему коронавируса. По мнению журналистки, в дальнейшем ситуация будет только ухудшаться. Проиллюстрировать эту информацию она решила своей фотографией в комбинезоне Territory of yoga. Ракурс выбрала особый.
Сергей Шнуров не смог пройти мимо и прокомментировал публикацию Ксении в своей неповторимой манере. В стихотворении, опубликованном на его странице в Инстаграме, он заметил, что Собчак «вновь показала сухофрукт в узорчатой обертке».
В большинстве своем пользователи отнеслись к нападке с юмором, но мы уверены, что ответ Ксении Анатольевны не заставит себя долго ждать.
12 апреля 2020 · ·
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