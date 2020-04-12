«Пасха нужна нам как никогда»: Елизавета II обратилась к британцам

Елизавета II записала официальное обращение к британцам. Королева с сожалением признала, что из-за пандемии пришлось отменить праздничные мероприятия, но коронавирус не может отменить саму Пасху.

«В этом году Пасха будет иной для многих из нас, но, находясь разделенными, мы обеспечиваем безопасность других. Празднование Пасхи не отменено, на самом деле Пасха нужна нам как никогда», — отметила королева.