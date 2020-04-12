«Пасха нужна нам как никогда»: Елизавета II обратилась к британцам

12 апреля католики отмечают Пасху. Королева впервые записала обращение к нации накануне праздника.

Елизавета II записала официальное обращение к британцам. Королева с сожалением признала, что из-за пандемии пришлось отменить праздничные мероприятия, но коронавирус не может отменить саму Пасху.

«В этом году Пасха будет иной для многих из нас, но, находясь разделенными, мы обеспечиваем безопасность других. Празднование Пасхи не отменено, на самом деле Пасха нужна нам как никогда», — отметила королева.

Затем Елизавета II добавила: «Мы знаем, что коронавирус не победит нас».

Напомним, недавно королева выступила с обращением к нации на телевидении. В своей речи она поблагодарила медиков, которые борются с COVID-19, и пообещала подданым, что вскоре все вернется в привычное русло.

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Елизавета II решила приободрить подданых
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12 апреля 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

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  • Уильям думает иначе. Он сказал, что сам распространяет коронавирус.
  • Боже, храни королеву!

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