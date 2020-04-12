Родила? Софье Эрнст желают нескучного года в новом семейном составе

Константин и Софья Эрнст тщательно оберегают свою личную жизнь, так что поклонники пары с особой внимательностью относятся к тому, что пишут о знаменитостях в соцсетях. 12 апреля Софье исполнилось 32 года. Среди прочих ее поздравил и российский «Татлер». Советуем внимательно прочитать этот пост.
В тексте говорится о новом составе семьи, а в последний раз мы видели супругу гендиректора Первого канала в начале января на «Вечернем Урганте» с уже внушительным животом.
Теперь поклонники считают, что недавний пост знаменитости про «тоску по безответственности и худобе» напрямую относится к рождению третьего малыша.
Если догадки верны, то поздравляем пару с пополнением и желаем здоровья всем членам семьи!
12 апреля 2020 · ·
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