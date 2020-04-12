Родила? Софье Эрнст желают нескучного года в новом семейном составе

Константин и Софья Эрнст тщательно оберегают свою личную жизнь, так что поклонники пары с особой внимательностью относятся к тому, что пишут о знаменитостях в соцсетях. 12 апреля Софье исполнилось 32 года. Среди прочих ее поздравил и российский «Татлер». Советуем внимательно прочитать этот пост.