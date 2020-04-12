Каким растет сын Андрея и Марины Зубковых: баскетболист впервые показал лицо наследника

Андрей и Марина Зубковы долгое время скрывали лицо наследника. Сразу после рождения сына пара поделилась трогательными снимками из родильной палаты, однако ничего, кроме ножек малыша, было не рассмотреть.
Спустя 3 месяца баскетболист приоткрыл завесу тайны и показал, как выглядел сын с первых дней до настоящего времени.
«Ну вот нам и три месяца. Мы очень быстро растем, 71 см и 7,3 кг. Да, я иногда не сплю ночами, но так я очень хороший, веселый и милый ребенок. Родной наш, мы с мамой тебя очень любим и сделаем все, чтобы ты вырос самым счастливым», — написал Андрей.
Пользователи были тронуты посланием спортсмена и начали гадать, на кого же из родителей сын похож больше. Многие склонились к тому, что мальчик — копия отца.
12 апреля 2020 · ·
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