Каким растет сын Андрея и Марины Зубковых: баскетболист впервые показал лицо наследника

«Ну вот нам и три месяца. Мы очень быстро растем, 71 см и 7,3 кг. Да, я иногда не сплю ночами, но так я очень хороший, веселый и милый ребенок. Родной наш, мы с мамой тебя очень любим и сделаем все, чтобы ты вырос самым счастливым», — написал Андрей.