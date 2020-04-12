После нападения бывшего супруга Агата Муцениеце ненадолго пропала из соцсетей. Вечером 12 апреля актриса сообщила, что наконец восстановила свою страницу в Инстаграме и прокомментировала скандал с Павлом Прилучным.

«Мы с детьми в порядке, все в безопасности, спасибо всем огромное за слова поддержки, я правда почувствовала, что я не одна, я вас всех мысленно обнимаю, вы даже представить не можете, как это важно, чувствовать такую колоссальную поддержку!» — начала Муцениеце.