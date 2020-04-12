«Я не враг для Павла»: Агата Муцениеце считает, что скандал поможет Прилучному прийти в норму

Агата Муцениеце впервые вышла на связь с подписчиками после обвинения Павла Прилучного в рукоприкладстве. 31-летняя актриса объяснила, зачем выносит сор из избы.

После нападения бывшего супруга Агата Муцениеце ненадолго пропала из соцсетей. Вечером 12 апреля актриса сообщила, что наконец восстановила свою страницу в Инстаграме и прокомментировала скандал с Павлом Прилучным.

«Мы с детьми в порядке, все в безопасности, спасибо всем огромное за слова поддержки, я правда почувствовала, что я не одна, я вас всех мысленно обнимаю, вы даже представить не можете, как это важно, чувствовать такую колоссальную поддержку!» — начала Муцениеце.

Актриса считает, что своими действиями помогла Павлу: «Все, что сейчас происходит для меня — тяжело! Конечно, признаю, что выпустив это все на публику, вызвала большой резонанс, и буду верить, что это спровоцирует только решение проблемы, и далее все участники истории начнут новый и светлый путь! Поверьте, я не враг для Павла, я лишь хочу, чтоб его ментальное и физическое здоровье пришло в норму!» 

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Спустя 2 дня после рассказа об избиении мужем Агата Муцениеце вышла на связь
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Агата уверила, что сделала выводы из непростой ситуации, поняла все свои ошибки и пообещала, что больше их не совершит. 

12 апреля 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

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  • Агата оставьте в покое Павла, ну разлюбил человек, не будьте такой прилипалой. Имейте хоть немного гордости, уйдите и живите своей жизнью, а то после таких эфиров он вас просто возненавидит. Видно уже достали вы его своими видосами.
  • Держись,Пашка!Эта неуравновешенная мать твоих детей еще немало крови попьет.Ей терять нечего ,кроме мужа.Если бы не этот беспрерывный выход в соцсети ,по каждому ее задвигу,то про нее никто бы и не вспомнил.Напоминает ситуацию с провизором,с другого сайта.Все что угодно ,лишь бы быть у всех на виду.Не этим надо интерес к себе подогревать,а новыми ролями.
  • В безопасности от домашнего насильника - ну, и слава Богу. А дальше уже к адвокатам, обсуждать условия развода, и все общение - только через них. Никаких личных переговоров с человеком, спокойно поднимающим руку на жену, быть не может.
  • Прилучному нужно бежать без оглядки от этой женщины. Агата- женщина -провокатор,наглая и беспринципная.
  • Агата, чем меньше ты будешь мелькать со своими эфирами, тем лучше для нас. Или иди что ли в сериал какой, на съёмки.
  • Больше рекламы на сайте надоесть может только эта женщина...

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