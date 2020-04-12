После нападения бывшего супруга Агата Муцениеце ненадолго пропала из соцсетей. Вечером 12 апреля актриса сообщила, что наконец восстановила свою страницу в Инстаграме и прокомментировала скандал с Павлом Прилучным.
«Мы с детьми в порядке, все в безопасности, спасибо всем огромное за слова поддержки, я правда почувствовала, что я не одна, я вас всех мысленно обнимаю, вы даже представить не можете, как это важно, чувствовать такую колоссальную поддержку!» — начала Муцениеце.
Актриса считает, что своими действиями помогла Павлу: «Все, что сейчас происходит для меня — тяжело! Конечно, признаю, что выпустив это все на публику, вызвала большой резонанс, и буду верить, что это спровоцирует только решение проблемы, и далее все участники истории начнут новый и светлый путь! Поверьте, я не враг для Павла, я лишь хочу, чтоб его ментальное и физическое здоровье пришло в норму!»
Агата уверила, что сделала выводы из непростой ситуации, поняла все свои ошибки и пообещала, что больше их не совершит.
12 апреля 2020 · ·
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