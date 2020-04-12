Супруги Семак растят восьмерых детей. Одна из дочек является приемной. 12 апреля многодетная мама рассказала о том, как ее преследовала биологическая мать Тани, страдающей синдромом каудальной регрессии.
По словам Семак, все, что ей было известно о судьбе дочки до ее определения в приют, — это «неподходящие жизненные условия, грязный, неотапливаемый барак в глухом селе, где крошечный ребенок-инвалид четыре года ползал среди безжизненных пьяных тел в поисках пищи».
Биологическая мама девочки с детства страдает ДЦП и, по информации медиков, не способна адекватно воспринимать происходящее. Помимо Тани у женщины было еще двое сыновей, и когда она восстановила свои родительские права, то забрала их из приюта, а Таню оставила. Они изредка созванивались по телефону.
Анна вспомнила, что за время, проведенное в детском доме, дочь потеряла веру в людей: «Таня каждый раз слышала одно и то же: ''Я заберу тебя, жди''. И она ждала у окна, свято веря, что мама скоро появится. Мама не пришла».
Семак пыталась убедить приемную дочь, что ее биологическая родительница просто запуталась и не могла поступить по-другому, «ведь если сказать, что мать была безответственной, плохой, ребенок воспримет это на свой счет — от плохих матерей рождаются только ничтожества».
Как только женщина узнала, в какую семью попала оставленная ею в приюте дочь, то тут же начала писать всем их знакомым и даже отправляла письма в скандальные ток-шоу, чтобы вернуть Таню обратно. Все это время Семак никак не реагировала и считала, что думать надо было раньше, но однажды ее «сердце дрогнуло».
Надежда, так зовут биологическую мать, написала Анне «даже не письмо, а крик о помощи. Слезы женщины, глубоко раскаивающейся, каждый день проживающей боль, потеряв следы единственной дочери». Семак ответила и рассказала обо всем, что Тане пришлось пережить.
Надежда не оставляла попыток достучаться до Анны, объяснить ей, что она не отказывалась от дочери, не делала аборт, а просто не нашла возможности противостоять системе.
С тех пор Анна и Надежда дружат. Таня начала общаться с родной мамой и стала спокойнее и счастливее. «Надя, если ты это читаешь, знай, что я на коленях тебя благодарю за нашу дочь. Однажды вы с Таней обязательно встретитесь, и ты скажешь все, что давно тебя мучило. И она непременно простит тебя. Уже простила», — закончила Семак.
12 апреля 2020 · ·
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