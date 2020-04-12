Анна вспомнила, что за время, проведенное в детском доме, дочь потеряла веру в людей: «Таня каждый раз слышала одно и то же: ''Я заберу тебя, жди''. И она ждала у окна, свято веря, что мама скоро появится. Мама не пришла».



Семак пыталась убедить приемную дочь, что ее биологическая родительница просто запуталась и не могла поступить по-другому, «ведь если сказать, что мать была безответственной, плохой, ребенок воспримет это на свой счет — от плохих матерей рождаются только ничтожества».

Как только женщина узнала, в какую семью попала оставленная ею в приюте дочь, то тут же начала писать всем их знакомым и даже отправляла письма в скандальные ток-шоу, чтобы вернуть Таню обратно. Все это время Семак никак не реагировала и считала, что думать надо было раньше, но однажды ее «сердце дрогнуло».