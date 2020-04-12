Анна Семак рассказала о преследованиях биологической мамы ее приемной дочери-инвалида

Супруга главного тренера «Зенита» воспитывает восьмерых детей. На днях Анна поведала весьма драматичную историю о биологической матери одной из своих дочерей, которая, к счастью, закончилась хеппи-эндом.

Супруги Семак растят восьмерых детей. Одна из дочек является приемной. 12 апреля многодетная мама рассказала о том, как ее преследовала биологическая мать Тани, страдающей синдромом каудальной регрессии.

По словам Семак, все, что ей было известно о судьбе дочки до ее определения в приют, — это «неподходящие жизненные условия, грязный, неотапливаемый барак в глухом селе, где крошечный ребенок-инвалид четыре года ползал среди безжизненных пьяных тел в поисках пищи».

Биологическая мама девочки с детства страдает ДЦП и, по информации медиков, не способна адекватно воспринимать происходящее. Помимо Тани у женщины было еще двое сыновей, и когда она восстановила свои родительские права, то забрала их из приюта, а Таню оставила. Они изредка созванивались по телефону.

Анна вспомнила, что за время, проведенное в детском доме, дочь потеряла веру в людей: «Таня каждый раз слышала одно и то же: ''Я заберу тебя, жди''. И она ждала у окна, свято веря, что мама скоро появится. Мама не пришла».

Семак пыталась убедить приемную дочь, что ее биологическая родительница просто запуталась и не могла поступить по-другому, «ведь если сказать, что мать была безответственной, плохой, ребенок воспримет это на свой счет — от плохих матерей рождаются только ничтожества».

Как только женщина узнала, в какую семью попала оставленная ею в приюте дочь, то тут же начала писать всем их знакомым и даже отправляла письма в скандальные ток-шоу, чтобы вернуть Таню обратно. Все это время Семак никак не реагировала и считала, что думать надо было раньше, но однажды ее «сердце дрогнуло».

Надежда, так зовут биологическую мать, написала Анне «даже не письмо, а крик о помощи. Слезы женщины, глубоко раскаивающейся, каждый день проживающей боль, потеряв следы единственной дочери». Семак ответила и рассказала обо всем, что Тане пришлось пережить. 

Надежда не оставляла попыток достучаться до Анны, объяснить ей, что она не отказывалась от дочери, не делала аборт, а просто не нашла возможности противостоять системе.

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Анна Семак рассказала о своей дочери-инвалиде
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С тех пор Анна и Надежда дружат. Таня начала общаться с родной мамой и стала спокойнее и счастливее. «Надя, если ты это читаешь, знай, что я на коленях тебя благодарю за нашу дочь. Однажды вы с Таней обязательно встретитесь, и ты скажешь все, что давно тебя мучило. И она непременно простит тебя. Уже простила», — закончила Семак.

12 апреля 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

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  • У меня вопрос не скандала ради, а скорее мысли вслух - если ты знаешь что твой ребенок попал в надежную семью, где ему помогут, где он счастлив, может пообщаться со сверстниками, получить образование и т.д и т.п - зачем ты лезешь? Почему снова и снова пытаешься заставить людей слушать тебя и считать с твоими чувствами? Ты всем только вредишь такими поступками...
  • Пусть всё будет хорошо!
  • Какая достойная женщина!
  • Какое большое и доброе сердце у Анны. Всех вам благ. Анне и Тане здоровья.

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