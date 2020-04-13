На днях юрист Стелла Моррис сообщила, что она воспитывает двоих сыновей от Ассанжа. Она несколько лет скрывала свой роман с опальным журналистом. Их отношения зародились пять лет назад, а в 2017-м они обручились. Стелла показала 2-летнего Макса и годовалого Габриэля в видео, выложенном на официальном канале WikiLeaks в YouTube.

В настоящее время возлюбленная Ассанжа сильно переживает за его здоровье в связи с распространением коронавируса. Она раскрыла всему миру свою связь с журналистом и показала сыновей, потому что боится за жизнь любимого человека, если его продолжат держать в тюрьме. Как сообщает Daily Mail, один из заключенных уже умер от коронавирусной инфекции.

Также Моррис рассказала, что в 2017-м Ассанж предложил ей руку и сердце. В интервью изданию Daily Mail она назвала его щедрым, заботливым и любящим.

Впервые став мамой, Стелла всего через неделю после родов принесла сына в посольство Эквадора в Лондоне, где укрывался Ассанж. Ей было приятно наблюдать за тем, как радуется возлюбленный, держа на руках свое дитя.