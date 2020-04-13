Джулиан Ассанж стал отцом двоих детей, находясь в заточении

Возлюбленная Ассанжа лишь сейчас решилась рассказать об их отношениях, которые зародились в 2015 году, и об общих сыновьях.

Джулиан Ассанж

Журналист Джулиан Ассанж, который в настоящее время находится в британской тюрьме Белмарш, стал многодетным отцом. Напомним, в прошлом он воспитывал сына Дэниела от первого брака. Кроме того, по слухам, в 2006 году некая женщина родила от него дочь. 

Стелла Моррис с сыновьями

На днях юрист Стелла Моррис сообщила, что она воспитывает двоих сыновей от Ассанжа. Она несколько лет скрывала свой роман с опальным журналистом. Их отношения зародились пять лет назад, а в 2017-м они обручились. Стелла показала 2-летнего Макса и годовалого Габриэля в видео, выложенном на официальном канале WikiLeaks в YouTube. 

В настоящее время возлюбленная Ассанжа сильно переживает за его здоровье в связи с распространением коронавируса. Она раскрыла всему миру свою связь с журналистом и показала сыновей, потому что боится за жизнь любимого человека, если его продолжат держать в тюрьме. Как сообщает Daily Mail, один из заключенных уже умер от коронавирусной инфекции.

Также Моррис рассказала, что в 2017-м Ассанж предложил ей руку и сердце. В интервью изданию Daily Mail она назвала его щедрым, заботливым и любящим. 

Впервые став мамой, Стелла всего через неделю после родов принесла сына в посольство Эквадора в Лондоне, где укрывался Ассанж. Ей было приятно наблюдать за тем, как радуется возлюбленный, держа на руках свое дитя. 

Стелла Моррис

«Наши сыновья — счастливые дети, они всегда рады увидеть своего папу и услышать его голос», — сообщила Стелла Моррис. Мальчики общаются с отцом по видеосвязи.

«Несмотря на то, что для многих это показалось бы безумием — создать семью в таких условиях — для нас это было единственным разумным выходом, чтобы сохранить связь с реальностью», — призналась Стелла Моррис в интервью на YouTube.

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Юрист Стелла Моррис рассказала, что познакомилась с журналистом Джулианом Ассанжем в 2011 году, а в 2015-м их отношения переросли в роман
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Возлюбленная основателя WikiLeaks добавила, что воспитывать детей ей иногда помогают их крестные — певица M.I.A и британская аристократка Трейси Сомерсет, герцогиня Бофор. 

Напомним, Ассанж был арестован в апреле 2019 года на территории посольства Эквадора в Лондоне и отправлен в тюрьму Белмарш.

13 апреля 2020 · Текст: · Фото:

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