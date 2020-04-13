Журналист Джулиан Ассанж, который в настоящее время находится в британской тюрьме Белмарш, стал многодетным отцом. Напомним, в прошлом он воспитывал сына Дэниела от первого брака. Кроме того, по слухам, в 2006 году некая женщина родила от него дочь.
На днях юрист Стелла Моррис сообщила, что она воспитывает двоих сыновей от Ассанжа. Она несколько лет скрывала свой роман с опальным журналистом. Их отношения зародились пять лет назад, а в 2017-м они обручились. Стелла показала 2-летнего Макса и годовалого Габриэля в видео, выложенном на официальном канале WikiLeaks в YouTube.
В настоящее время возлюбленная Ассанжа сильно переживает за его здоровье в связи с распространением коронавируса. Она раскрыла всему миру свою связь с журналистом и показала сыновей, потому что боится за жизнь любимого человека, если его продолжат держать в тюрьме. Как сообщает Daily Mail, один из заключенных уже умер от коронавирусной инфекции.
Также Моррис рассказала, что в 2017-м Ассанж предложил ей руку и сердце. В интервью изданию Daily Mail она назвала его щедрым, заботливым и любящим.
Впервые став мамой, Стелла всего через неделю после родов принесла сына в посольство Эквадора в Лондоне, где укрывался Ассанж. Ей было приятно наблюдать за тем, как радуется возлюбленный, держа на руках свое дитя.
«Наши сыновья — счастливые дети, они всегда рады увидеть своего папу и услышать его голос», — сообщила Стелла Моррис. Мальчики общаются с отцом по видеосвязи.
«Несмотря на то, что для многих это показалось бы безумием — создать семью в таких условиях — для нас это было единственным разумным выходом, чтобы сохранить связь с реальностью», — призналась Стелла Моррис в интервью на YouTube.
Возлюбленная основателя WikiLeaks добавила, что воспитывать детей ей иногда помогают их крестные — певица M.I.A и британская аристократка Трейси Сомерсет, герцогиня Бофор.
Напомним, Ассанж был арестован в апреле 2019 года на территории посольства Эквадора в Лондоне и отправлен в тюрьму Белмарш.
13 апреля 2020 · ·
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