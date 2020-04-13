Дотанцевалась: Елена Летучая сломала ребро

Из-за полученной травмы телеведущая не сможет участвовать в популярном телешоу. Елене нужно время на восстановление.

Елена Летучая

В недавнем выпуске программы «Танцы со звездами» выяснилась грустная новость. Елена Летучая сообщила о полученной травме. Сначала ей казалось, что это лишь ушиб, но состояние знаменитости оказалось куда серьезнее.

«Больше десяти дней у меня перелом ребра. Мне кололи обезболивающее. К сожалению, врачи сказали, что сейчас нельзя танцевать», — сообщила Летучая.

Елена Летучая
Елена Летучая и Влад Квартин

Она добавила, что плакала, принимая решение не выступать. Всю неделю они с Владом Квартиным готовили номер, специально убирая из него сложные элементы, но врач все же запретил ей танцевать.

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Елена Летучая принимала участие в шоу «Танцы со звездами»
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В конце концов, члены жюри предложили Елене и ее партнеру выступить со специальным номером, когда звезда восстановит здоровье. Летучая была очень счастлива, что ей предоставили такую возможность. Она заметила, что врачи рекомендовали ей 2-3 недели покоя.

Влад Квартин поведал: «Лена была самой лучшей партнершей. Я желаю, чтобы ей скорее стало лучше». 

13 апреля 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

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  • Такие " новости " пусть пишут в инсте, или на личных страничках. Зачем нам её ребро? Жива-здорова..и слава Богу. P.s.Господи, то камни у наших звёзд выходят, то оргазм пропал, то ребра треснули.., по больницам все лежат..Скучно как-то.
  • Скорейшего выздоровления

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