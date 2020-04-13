Дотанцевалась: Елена Летучая сломала ребро

В конце концов, члены жюри предложили Елене и ее партнеру выступить со специальным номером, когда звезда восстановит здоровье. Летучая была очень счастлива, что ей предоставили такую возможность. Она заметила, что врачи рекомендовали ей 2-3 недели покоя.

Влад Квартин поведал: «Лена была самой лучшей партнершей. Я желаю, чтобы ей скорее стало лучше».