Дотанцевалась: Елена Летучая сломала ребро

В недавнем выпуске программы «Танцы со звездами» выяснилась грустная новость. Елена Летучая сообщила о полученной травме. Сначала ей казалось, что это лишь ушиб, но состояние знаменитости оказалось куда серьезнее.
«Больше десяти дней у меня перелом ребра. Мне кололи обезболивающее. К сожалению, врачи сказали, что сейчас нельзя танцевать», — сообщила Летучая.
Она добавила, что плакала, принимая решение не выступать. Всю неделю они с Владом Квартиным готовили номер, специально убирая из него сложные элементы, но врач все же запретил ей танцевать.
В конце концов, члены жюри предложили Елене и ее партнеру выступить со специальным номером, когда звезда восстановит здоровье. Летучая была очень счастлива, что ей предоставили такую возможность. Она заметила, что врачи рекомендовали ей 2-3 недели покоя.
Влад Квартин поведал: «Лена была самой лучшей партнершей. Я желаю, чтобы ей скорее стало лучше».
13 апреля 2020 · ·
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