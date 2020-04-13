Принц Уильям получил новую должность в условиях пандемии

Из-за карантина представители британской королевской семьи не могут посетить запланированные мероприятия, но это не значит, что они прекращают заниматься делами. В пасхальное для Великобритании воскресенье принц Уильям был назначен на новую должность патрона Национального фонда по чрезвычайным ситуациям. Первым делом герцог Кембриджский вышел на связь с волонтерами этой организации.

Принц Уильям пообщался с работниками и поблагодарил их за нелегкий труд в условиях пандемии.

В беседе с Джеки Кроуфорд из Moorland Community Charity герцог Кембриджский отметил, что в период кризиса людям возвращается чувство принадлежности. Оно позволяет многим сплотиться в трудную минуту.

Также герцог Кембриджский поговорил с Натали Уэбстер, которая управляет сообществом Dal Dy Dir в Уэльсе (она помогает людям с ограниченными возможностями).