Принц Уильям получил новую должность в условиях пандемии

Принц Уильям лишен возможности посещать мероприятия из-за карантина. Однако он не прекращает свою работу и на днях получил новую должность.

принц Уильям

Из-за карантина представители британской королевской семьи не могут посетить запланированные мероприятия, но это не значит, что они прекращают заниматься делами. В пасхальное для Великобритании воскресенье принц Уильям был назначен на новую должность патрона Национального фонда по чрезвычайным ситуациям. Первым делом герцог Кембриджский вышел на связь с волонтерами этой организации.

Принц Уильям пообщался с работниками и поблагодарил их за нелегкий труд в условиях пандемии. 

В беседе с Джеки Кроуфорд из Moorland Community Charity герцог Кембриджский отметил, что в период кризиса людям возвращается чувство принадлежности. Оно позволяет многим сплотиться в трудную минуту.

Также герцог Кембриджский поговорил с Натали Уэбстер, которая управляет сообществом Dal Dy Dir в Уэльсе (она помогает людям с ограниченными возможностями).

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«Спасибо, что вы есть, Натали. Людей должно успокаивать то, что, когда в мире все так стремительно меняется, вы и ваша команда по-прежнему рядом и заботитесь о них. Это маленькое утешение имеет большое значение», — заметил Уильям.

13 апреля 2020 · Текст: · Фото:

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