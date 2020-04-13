Недавно Борису Джонсону, у которого был диагностирован COVID-19, стало лучше. Многие беспокоились за здоровье премьер-министра Великобритании, оказавшегося на днях в реанимации.
В настоящее время с болезнью удалось справиться, и Джонсона выписали из лондонской больницы Сент-Томас. Как сообщает издание The Sun, он не сразу вернется к работе. Политик будет восстанавливаться в загородной резиденции Чекерс в графстве Бакингемшир. Если верить изданию, 32-летняя невеста Джонсона, которая сейчас ждет ребенка, уже воссоединилась с ним.
Кэрри Симондс призналась в Твиттере, что, когда Джонсон очутился в больнице, она сильно переживала за него. Ведь то и дело в Сети появлялись тревожные новости о состоянии премьер-министра.
«На прошлой неделе были действительно очень темные времена. Мое сердце тянется ко всем, кто находится в подобных ситуациях и страшно беспокоится о своих любимых и близких», — сообщила возлюбленная премьер-министра.
Напомним, Симондс и сама призналась, что болела коронавирусом. По словам молодой женщины, заболевание протекало в легкой форме.
13 апреля 2020 · ·
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