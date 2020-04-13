Недавно Борису Джонсону, у которого был диагностирован COVID-19, стало лучше. Многие беспокоились за здоровье премьер-министра Великобритании, оказавшегося на днях в реанимации.

В настоящее время с болезнью удалось справиться, и Джонсона выписали из лондонской больницы Сент-Томас. Как сообщает издание The Sun, он не сразу вернется к работе. Политик будет восстанавливаться в загородной резиденции Чекерс в графстве Бакингемшир. Если верить изданию, 32-летняя невеста Джонсона, которая сейчас ждет ребенка, уже воссоединилась с ним.

Кэрри Симондс призналась в Твиттере, что, когда Джонсон очутился в больнице, она сильно переживала за него. Ведь то и дело в Сети появлялись тревожные новости о состоянии премьер-министра.