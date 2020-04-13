Беременная подруга Бориса Джонсона пережила «самые страшные» 10 дней в своей жизни

Кэрри Симондс одной из первых отреагировала на сообщение о выписке Бориса Джонсона, проходившего лечение от коронавируса.

Недавно Борису Джонсону, у которого был диагностирован COVID-19, стало лучше. Многие беспокоились за здоровье премьер-министра Великобритании, оказавшегося на днях в реанимации. 

В настоящее время с болезнью удалось справиться, и Джонсона выписали из лондонской больницы Сент-Томас. Как сообщает издание The Sun, он не сразу вернется к работе. Политик будет восстанавливаться в загородной резиденции Чекерс в графстве Бакингемшир. Если верить изданию, 32-летняя невеста Джонсона, которая сейчас ждет ребенка, уже воссоединилась с ним.

Кэрри Симондс призналась в Твиттере, что, когда Джонсон очутился в больнице, она сильно переживала за него. Ведь то и дело в Сети появлялись тревожные новости о состоянии премьер-министра.

«На прошлой неделе были действительно очень темные времена. Мое сердце тянется ко всем, кто находится в подобных ситуациях и страшно беспокоится о своих любимых и близких», — сообщила возлюбленная премьер-министра.

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Борис Джонсон идет на поправку
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Напомним, Симондс и сама призналась, что болела коронавирусом. По словам молодой женщины, заболевание протекало в легкой форме.

13 апреля 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

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  • Он так хотел, что бы все граждане Великобритании были инфецированы. Интересно, сейчас, после того как сам через это прошел, его мнение поменялось? Его беременная невеста, пока ещё не инфецирована...
  • А когда он не вводил изоляцию она о других людях не переживала?

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