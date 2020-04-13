Поклонники певицы в комментариях повеселились, понаблюдав за баттлом двух звезд. Однако были и те, кто раскритиковал идею такого челленджа с порчей вещей и продуктов. Так, Рамина Эсхакзай задалась вопросом: «Зачем вам этот весь малолетний движ?»



«Абсолютно глупый и неинтересный баттл. В такой ситуации, как сейчас, резать платья за полмиллиона, сумки, разбивать телевизор — это как плевок людям, которым сейчас не на что реально продукты купить, показушничество», — заметила одна из подписчиц.