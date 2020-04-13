Ольга Бузова не на шутку увлеклась челленджами. Сначала она соревновалась со своим бойфрендом Давидом Манукяном. Ольга разрезала любимую сумку Chanel и притворялась беременной, смутив многочисленных поклонников снимком с округлившимся животом. Как оказалось, это были еще цветочки. «Ягодки» поджидали Бузову, когда она начала выполнять задания от блогера Гусейна Гасанова.
В том числе, ей пришлось принять ванну, наполненную быстрорастворимой лапшой. Весь процесс появлялся в инстаграм-историях звезды.
Продемонстрировав безупречную фигуру в леопардовом бикини, Ольга гордо сказала: «Я выполнила свое задание. И еще я поела». Правда, «обед» Бузову расстроил, ведь лапшу они с Давидом не посолили. Поэтому вкус такого блюда Ольгу не устроил.
Поклонники певицы в комментариях повеселились, понаблюдав за баттлом двух звезд. Однако были и те, кто раскритиковал идею такого челленджа с порчей вещей и продуктов. Так, Рамина Эсхакзай задалась вопросом: «Зачем вам этот весь малолетний движ?»
«Абсолютно глупый и неинтересный баттл. В такой ситуации, как сейчас, резать платья за полмиллиона, сумки, разбивать телевизор — это как плевок людям, которым сейчас не на что реально продукты купить, показушничество», — заметила одна из подписчиц.
13 апреля 2020 · ·
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