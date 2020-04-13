Ольга Бузова разозлила общественность фото в ванне с растворимой лапшой

Ольга Бузова не скучает на карантине и выполняет один челлендж за другим. На этот раз она искупалась в быстрорастворимой лапше.

Ольга Бузова

Ольга Бузова не на шутку увлеклась челленджами. Сначала она соревновалась со своим бойфрендом Давидом Манукяном. Ольга разрезала любимую сумку Chanel и притворялась беременной, смутив многочисленных поклонников снимком с округлившимся животом. Как оказалось, это были еще цветочки. «Ягодки» поджидали Бузову, когда она начала выполнять задания от блогера Гусейна Гасанова.

В том числе, ей пришлось принять ванну, наполненную быстрорастворимой лапшой. Весь процесс появлялся в инстаграм-историях звезды. 

Ольга Бузова

Продемонстрировав безупречную фигуру в леопардовом бикини, Ольга гордо сказала: «Я выполнила свое задание. И еще я поела». Правда, «обед» Бузову расстроил, ведь лапшу они с Давидом не посолили. Поэтому вкус такого блюда Ольгу не устроил.

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Ольга Бузова и Давид Манукян проводят время на карантине вместе
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Поклонники певицы в комментариях повеселились, понаблюдав за баттлом двух звезд. Однако были и те, кто раскритиковал идею такого челленджа с порчей вещей и продуктов. Так, Рамина Эсхакзай задалась вопросом: «Зачем вам этот весь малолетний движ?» 

«Абсолютно глупый и неинтересный баттл. В такой ситуации, как сейчас, резать платья за полмиллиона, сумки, разбивать телевизор — это как плевок людям, которым сейчас не на что реально продукты купить, показушничество», — заметила одна из подписчиц.

13 апреля 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

45
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  • Бузова твои недоброжелатели ( ты знаешь кто) раздувают очередную акцию против тебя. Злятся на тебя, за то , что тарас не такой оказался как ты расписала.Обманула ты их, подвела
  • Ну какая это еда? Чистая химия,без примесей.
  • Это классика - использовать еду не по назначению. Со времен Чарли Чаплина на экранах кинематографа тортами кидались, публика смеялась. А ведь были и войны, и голод, и эпидемии, и ничего... И в очередной раз стало ясно, что некоторые просто ненавидят Бузову за то, что она есть.
  • Прям фууууууу
  • Тут специально истерику раздувают определенная группа лиц. Которые очень оголодали
  • За свои деньги купила, а почему вы о других не пишите.Недавно были баттлы где выливали на голову макароны и майонез. И это была не Бузова.Но все прошло мимо внимания. А вот Бузову рассматривают в микроскоп.Угомонитесь.
  • Она не соображает, что такое фото вызовет слёзы у многих людей? Она просто обидела сейчас сотни тысяч!!! И дело не в бедности, людям запрещено покидать дома, чтобы заработать , такая ситуация сейчас в мире, нет другого выхода. Она издевается что ли?
  • Фабрик кто её вообще пиарит
  • Зачем такое творить именно в голодное время? Ничего не соображает, женщина. Некрасивый проступок
  • А если дадут задание попить из унитаза или выпрыгнуть в окно или без штанов побегать? Критическое мышление отсутствует?

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