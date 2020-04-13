Юля Волкова впервые показала лицо своего нового избранника

Юля Волкова предпочитает скрывать подробности своей личной жизни. Однако в последнее время певица допускает некоторые откровения в общении с фолловерами. 

Юля Волкова, Парвиз Ясинов
Юля Волкова и Парвиз Ясинов

Вот уже много лет Юля Волкова держит в секрете свою личную жизнь. В середине 2000-х «татушка» начала встречаться с сыном влиятельного олигарха Обида Ясинова Парвизом. По требованию семьи возлюбленного молодая девушка должна была не распространяться об этой связи.

Отношения с Парвизом кончились много лет назад, но привычка держать все в секрете так и осталась у Юли. 

Ходили слухи, что Волкова встречалась со своим телохранителем и даже Димой Биланом — правда, это оказалось спланированной пиар-акцией. 

Юля Волкова

В 2018-м знаменитость намекнула, что снова обрела любовь и даже вышла замуж. Тогда Юля не стала вдаваться в подробности и отвечать на многочисленные вопросы поклонников. 

Несколько месяцев назад Волкова снова разоткровенничалась и призналась, что влюблена — правда, непонятно, в нового мужчину или по-прежнему в мужа. 

12 апреля исполнительница решилась опубликовать в соцсетях первое фото с избранником. 

«Я знаю — все еще будет. Самое лучшее впереди! Обнимите сейчас своих близких людей, детей, родителей, друзей и побудьте дома с ними», — подписала романтичный кадр Юля, так и не дав разъяснений о мужчине на снимке. 

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Юлия Волкова показала фото с новым избранником
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Интернет-пользователи заполонили блог Волковой вопросами о ее возлюбленном. И хотя на фото почти не видно лица мужчины, многим показалось, он на порядок старше певицы. 

13 апреля 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

2
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  • Да, пример того, как из прекрасного лебедя превращаешься в гадкого утенка.
  • Ну, такой задрипанный и дешовый вид у нее..

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