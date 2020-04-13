Юля Волкова впервые показала лицо своего нового избранника

Вот уже много лет Юля Волкова держит в секрете свою личную жизнь. В середине 2000-х «татушка» начала встречаться с сыном влиятельного олигарха Обида Ясинова Парвизом. По требованию семьи возлюбленного молодая девушка должна была не распространяться об этой связи.
Отношения с Парвизом кончились много лет назад, но привычка держать все в секрете так и осталась у Юли.
Ходили слухи, что Волкова встречалась со своим телохранителем и даже Димой Биланом — правда, это оказалось спланированной пиар-акцией.
В 2018-м знаменитость намекнула, что снова обрела любовь и даже вышла замуж. Тогда Юля не стала вдаваться в подробности и отвечать на многочисленные вопросы поклонников.
Несколько месяцев назад Волкова снова разоткровенничалась и призналась, что влюблена — правда, непонятно, в нового мужчину или по-прежнему в мужа.
12 апреля исполнительница решилась опубликовать в соцсетях первое фото с избранником.
«Я знаю — все еще будет. Самое лучшее впереди! Обнимите сейчас своих близких людей, детей, родителей, друзей и побудьте дома с ними», — подписала романтичный кадр Юля, так и не дав разъяснений о мужчине на снимке.
Интернет-пользователи заполонили блог Волковой вопросами о ее возлюбленном. И хотя на фото почти не видно лица мужчины, многим показалось, он на порядок старше певицы.
13 апреля 2020 · ·
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