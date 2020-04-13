Юля Волкова впервые показала лицо своего нового избранника

Вот уже много лет Юля Волкова держит в секрете свою личную жизнь. В середине 2000-х «татушка» начала встречаться с сыном влиятельного олигарха Обида Ясинова Парвизом. По требованию семьи возлюбленного молодая девушка должна была не распространяться об этой связи.



Отношения с Парвизом кончились много лет назад, но привычка держать все в секрете так и осталась у Юли.

Ходили слухи, что Волкова встречалась со своим телохранителем и даже Димой Биланом — правда, это оказалось спланированной пиар-акцией.