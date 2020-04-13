А вот в Бразилии, где в 1920 году начали прививать граждан, все люди из группы риска оказались вакцинированы и уровень смертности там «в сто раз ниже».

В России, по словам Малышевой, процент вакцинирования от туберкулеза высокий, в связи с чем она выразила надежду, что и показатель смертности будет низким. Врач-иммунолог Андрей Продеус в свою очередь добавил, что у 95% российских детей есть эта прививка, что может быть одним из факторов сдерживания пандемии.