Елена Малышева оценила помощь прививки от туберкулеза в борьбе с пандемией

Главный доктор страны нашла связь между вакцинацией от туберкулеза и смертностью от коронавируса.

В эфире «Жить здорово!» Елена Малышева рассказала, как прививка БЦЖ влияет на скорость распространения COVID-19 и показатели смертности от вируса.

Главный доктор страны заметила, что в странах-лидерах по количеству заболевших и умерших от коронавируса — США и Италии — нет массовой вакцинации от туберкулеза. 

А вот в Бразилии, где в 1920 году начали прививать граждан, все люди из группы риска оказались вакцинированы и уровень смертности там «в сто раз ниже».

В России, по словам Малышевой, процент вакцинирования от туберкулеза высокий, в связи с чем она выразила надежду, что и показатель смертности будет низким. Врач-иммунолог Андрей Продеус в свою очередь добавил, что у 95% российских детей есть эта прививка, что может быть одним из факторов сдерживания пандемии.

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Елена Малышева считает, что прививка от туберкулеза может снизить смертность от коронавируса
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Он пояснил, что БЦЖ влияет на врожденный иммунитет человека, из-за чего он становится сильнее и эффективнее противостоит инфекциям.

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13 апреля 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

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  • Перестаньте распространять эту ересь. В той же Италии очень много пожилых людей и уж они-то точно были привиты от туберкулеза, но почему-то умерли. Нет здесь связи вообще никакой. Писали уже, что в Италии озабочены продлением жизни, мало коек-место, они были не готовы к эпидемии.
  • Уберите эту клоунессу с соломой на башке. Она скоро будет вещать свои глупости из утюга.
  • С каких то пор говорящая голова с 1 канала стала главным доктором страны? Главные доктора сейчас людей лечат,а не тарахтят из зомбоящика!! 👎🏻👎🏻👎🏻
  • "БЦЖ влияет на врожденный иммунитет человека, из-за чего он становится сильнее и эффективнее противостоит инфекциям" - как раз наоборот: любые прививки гробят иммунитет в целом, ослабляют организм, но от конкретных заболеваний да, вроде как защищают. А неэффективность именно БЦЖ уже давно доказана, в развитых странах от нее давно отказались. Неэффективность в плане предупреждения туберкулеза. От коронавируса, может, и впрямь помогает вдруг.

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