В эфире «Жить здорово!» Елена Малышева рассказала, как прививка БЦЖ влияет на скорость распространения COVID-19 и показатели смертности от вируса.
Главный доктор страны заметила, что в странах-лидерах по количеству заболевших и умерших от коронавируса — США и Италии — нет массовой вакцинации от туберкулеза.
А вот в Бразилии, где в 1920 году начали прививать граждан, все люди из группы риска оказались вакцинированы и уровень смертности там «в сто раз ниже».
В России, по словам Малышевой, процент вакцинирования от туберкулеза высокий, в связи с чем она выразила надежду, что и показатель смертности будет низким. Врач-иммунолог Андрей Продеус в свою очередь добавил, что у 95% российских детей есть эта прививка, что может быть одним из факторов сдерживания пандемии.
Он пояснил, что БЦЖ влияет на врожденный иммунитет человека, из-за чего он становится сильнее и эффективнее противостоит инфекциям.
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13 апреля 2020 · ·
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