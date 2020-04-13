Сегодня Татьяне Навке исполнилось 45 лет. Пока знаменитость поздравляют звездные друзья, она решила сказать спасибо своим родителям, без которых бы никогда не добилась того, что имеет сейчас.
«Своей семье я благодарна в первую очередь за гены и за то, что когда-то ко мне маленькой прислушались, услышали, увидели и дали развить мои природные данные и способности! Благодаря этому я сумела реализовать себя в жизни, стала счастливым человеком и самодостаточной личностью», — призналась Татьяна.
Также Навка поделилась снимками из семейного архива, где запечатлена совсем маленькой на руках мамы. Подписчики оставили множество теплых слов в честь дня рождения звезды. Яна Рудковская в поздравлении отметила, что в 45 жизнь только начинается — проверено на себе!
13 апреля 2020 · ·
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