«Своей семье я благодарна в первую очередь за гены и за то, что когда-то ко мне маленькой прислушались, услышали, увидели и дали развить мои природные данные и способности! Благодаря этому я сумела реализовать себя в жизни, стала счастливым человеком и самодостаточной личностью», — призналась Татьяна.