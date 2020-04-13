«Говорят, я совсем не изменилась»: Татьяна Навка показала архивное фото в честь 45-летия

В свой день рождения Татьяна Навка поблагодарила родителей, поделилась архивными семейными фото и признала: ей приятно слышать, что с возрастом она ни капли не изменилась.

Сегодня Татьяне Навке исполнилось 45 лет. Пока знаменитость поздравляют звездные друзья, она решила сказать спасибо своим родителям, без которых бы никогда не добилась того, что имеет сейчас.

«Своей семье я благодарна в первую очередь за гены и за то, что когда-то ко мне маленькой прислушались, услышали, увидели и дали развить мои природные данные и способности! Благодаря этому я сумела реализовать себя в жизни, стала счастливым человеком и самодостаточной личностью», — призналась Татьяна.

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Татьяна Навка показала, как выглядела в детстве
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Также Навка поделилась снимками из семейного архива, где запечатлена совсем маленькой на руках мамы. Подписчики оставили множество теплых слов в честь дня рождения звезды. Яна Рудковская в поздравлении отметила, что в 45 жизнь только начинается — проверено на себе! 

13 апреля 2020 · Текст: · Фото:

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