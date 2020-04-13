Анна Хилькевич сама сделала эпиляцию зоны бикини

Режим самоизоляции, который предположительно закончится 30 апреля, заставил многих девушек вспомнить практически забытые навыки ухода за собой в домашних условиях. Знаменитости не исключение.
Анна Хилькевич, например, опубликовала селфи без косметики и рассказала о том, что раньше постоянно делала у мастеров. «До этого я регулярно посещала разные салоны: окрашивание волос, маникюр, педикюр, уходы за лицом и телом, эпиляция, коррекция и окрашивание бровей и наращивание ресниц. Теперь профессионально решить эти вопросы я не могу», — призналась актриса.
Звезда «выкручивается как может» во время своеобразного «бьюти-детокса» и проводит процедуры самостоятельно.
«Я вот, например, сделала сама себе эпиляцию ''г.бикини'', и теперь ужасно этим горжусь. Теперь надо снять остатки ресничек. Еще я купила парикмахерские ножницы и собираюсь постричь папу, зря я, что ли, училась на парикмахера 3 месяца. В общем, дел невпроворот», — заявила Анна.
Подробностей Хилькевич не раскрыла, а ведь всем очень интересно, как она умудрилась сама сделать эпиляцию бикини, — многим эта информация на самоизоляции очень пригодилась бы!
13 апреля 2020 · ·
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