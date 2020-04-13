Анна Хилькевич сама сделала эпиляцию зоны бикини

Режим самоизоляции, который предположительно закончится 30 апреля, заставил многих девушек вспомнить практически забытые навыки ухода за собой в домашних условиях. Знаменитости не исключение.

Анна Хилькевич, например, опубликовала селфи без косметики и рассказала о том, что раньше постоянно делала у мастеров. «До этого я регулярно посещала разные салоны: окрашивание волос, маникюр, педикюр, уходы за лицом и телом, эпиляция, коррекция и окрашивание бровей и наращивание ресниц. Теперь профессионально решить эти вопросы я не могу», — призналась актриса.