Анна Хилькевич сама сделала эпиляцию зоны бикини

Невозможное возможно. Актриса Анна Хилькевич сумела самостоятельно сделать эпиляцию интимной зоны.

Режим самоизоляции, который предположительно закончится 30 апреля, заставил многих девушек вспомнить практически забытые навыки ухода за собой в домашних условиях. Знаменитости не исключение.

Анна Хилькевич, например, опубликовала селфи без косметики и рассказала о том, что раньше постоянно делала у мастеров. «До этого я регулярно посещала разные салоны: окрашивание волос, маникюр, педикюр, уходы за лицом и телом, эпиляция, коррекция и окрашивание бровей и наращивание ресниц. Теперь профессионально решить эти вопросы я не могу», — призналась актриса.

Звезда «выкручивается как может» во время своеобразного «бьюти-детокса» и проводит процедуры самостоятельно.

«Я вот, например, сделала сама себе эпиляцию ''г.бикини'', и теперь ужасно этим горжусь. Теперь надо снять остатки ресничек. Еще я купила парикмахерские ножницы и собираюсь постричь папу, зря я, что ли, училась на парикмахера 3 месяца. В общем, дел невпроворот», — заявила Анна.

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Анна Хилькевич и вся ее семья соблюдает режим самоизоляции
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Подробностей Хилькевич не раскрыла, а ведь всем очень интересно, как она умудрилась сама сделать эпиляцию бикини, — многим эта информация на самоизоляции очень пригодилась бы!

13 апреля 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

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  • Третьесортная актриса смогла успешно повыдёргивать волосню на своей... эмм... слово даже не подберу, и это стало новостью? Вуман, я с вас валяюсь) Давайте уже лучше про Лучка и Насосью - это хоть как-то можно понять.
  • Почему это не в «Новость дня»?
  • Вот это гордость!Героический поступок.Наверно больше нечем гордится.Сенсация.😂😂😂
  • Потрясающая новость!
  • "Купила ножницы и собираюсь постричь папу". Я прочитала - постричь попу ) Не, ну а что? В контектсе этой статьи не мудрено так ошибиться ...
  • Надо же, какая умелая женщина. А что муж ее сказал, понравилось ему?
  • Вот это новость! Только этой новости и ждала!
  • Вы уже дно пробили
  • Молодец, Ань. Следующий шаг-я сама побрила подмышки. Удачи.
  • <Я вот, например, сделала сама себе эпиляцию ''г.бикини'', и теперь ужасно этим горжусь> - больше, видимо, нечем.

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