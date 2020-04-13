Отношения Дженнифер Энистон и Брэда Питта наладились спустя 15 лет после развода и даже стали более теплыми. Это все, по слухам, очень не нравится Анджелине Джоли, которая много лет назад разрушила пару Энистон и Питта.
По всей видимости, Анджелина настолько возмущена примирением экс-супругов, что в конфликт пришлось вмешаться ее отцу, актеру Джону Войту. Он умоляет дочь наладить отношения с экс-супругом и его бывшей женой и «закопать топор войны».
«Джон не может оставаться в стороне и смотреть, как Энджи разрабатывает план мести людям, которые ему небезразличны», — рассказал аноним изданию Globe.
«Войт обожает своих внуков и всегда был очень высокого мнения о Брэде, так что эта нескончаемая война просто раздирает его на части. Он был вынужден что-то сказать», — отмечает инсайдер, добавив также и то, что Джен и Джон являются близкими приятелями.
Что так раздражает Анджелину, остается для всех загадкой. Возможно, актрису не устраивает тот факт, что Энистон смогла простить Брэда после того, как он изменил ей, а Питт негативно отозвался о своем браке во время церемонии вручения премии SAG.
«Давайте будем честны, это был сложный этап моей жизни. Парень, который поднялся так высоко и совсем не ладил со своей женой на протяжении большого отрезка времени», — заявил Питт, сравнив себя с героем ленты «Однажды в... Голливуде».
Дженнифер тогда была очень рада видеть Питта и даже обнялась с ним за кулисами церемонии, а вот Джоли на SAG не было, однако слухи о ее недовольстве речью экс-супруга мгновенно появились в прессе.
13 апреля 2020 · ·
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