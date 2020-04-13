Отношения Дженнифер Энистон и Брэда Питта наладились спустя 15 лет после развода и даже стали более теплыми. Это все, по слухам, очень не нравится Анджелине Джоли, которая много лет назад разрушила пару Энистон и Питта.

По всей видимости, Анджелина настолько возмущена примирением экс-супругов, что в конфликт пришлось вмешаться ее отцу, актеру Джону Войту. Он умоляет дочь наладить отношения с экс-супругом и его бывшей женой и «закопать топор войны».

«Джон не может оставаться в стороне и смотреть, как Энджи разрабатывает план мести людям, которые ему небезразличны», — рассказал аноним изданию Globe.