Отец Джоли умоляет ее помириться с Питтом и Энистон

Дабы Анджелина Джоли не устроила никаких козней в отношении экс-супруга и его подруги, Джон Войт провел с ней профилактическую беседу.

Отношения Дженнифер Энистон и Брэда Питта наладились спустя 15 лет после развода и даже стали более теплыми. Это все, по слухам, очень не нравится Анджелине Джоли, которая много лет назад разрушила пару Энистон и Питта.

По всей видимости, Анджелина настолько возмущена примирением экс-супругов, что в конфликт пришлось вмешаться ее отцу, актеру Джону Войту. Он умоляет дочь наладить отношения с экс-супругом и его бывшей женой и «закопать топор войны».

«Джон не может оставаться в стороне и смотреть, как Энджи разрабатывает план мести людям, которые ему небезразличны», — рассказал аноним изданию Globe.

«Войт обожает своих внуков и всегда был очень высокого мнения о Брэде, так что эта нескончаемая война просто раздирает его на части. Он был вынужден что-то сказать», — отмечает инсайдер, добавив также и то, что Джен и Джон являются близкими приятелями.

Что так раздражает Анджелину, остается для всех загадкой. Возможно, актрису не устраивает тот факт, что Энистон смогла простить Брэда после того, как он изменил ей, а Питт негативно отозвался о своем браке во время церемонии вручения премии SAG.

«Давайте будем честны, это был сложный этап моей жизни. Парень, который поднялся так высоко и совсем не ладил со своей женой на протяжении большого отрезка времени», — заявил Питт, сравнив себя с героем ленты «Однажды в... Голливуде».

...
Анджелина Джоли очень недовольна
1 из 8

Дженнифер тогда была очень рада видеть Питта и даже обнялась с ним за кулисами церемонии, а вот Джоли на SAG не было, однако слухи о ее недовольстве речью экс-супруга мгновенно появились в прессе.

13 апреля 2020 · Текст: · Фото:

Теги

Комментарии

0
под именем

    Любое воспроизведение материалов сайта без разрешения редакции воспрещается.

    Copyright (с) 2016-2020 ООО «Хёрст Шкулёв Паблишинг»

    Сетевое издание «WOMAN.RU» (Женщина.РУ)

    Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ №ФС77-65950, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10 июня 2016 года. 16+

    Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Хёрст Шкулёв Паблишинг»

    Главный редактор: Воронова Ю. В.

    Контактные данные редакции для государственных органов (в том числе, для Роскомнадзора):

    Эл. почта: woman@woman.ru

    телефон: +7(495) 633-5-633