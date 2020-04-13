Заразившаяся коронавирусом Галина Боб со слезами рассказала о двусторонней пневмонии у мужа

Неделю назад стало известно, что Галина Боб, звезда сериала «Деффчонки», заразилась коронавирусом. Об этом актриса сама рассказала в своем Инстаграме.
Галина отметила, что у нее не было никаких признаков COVID-19 (кроме потери обоняния). Однако артистка решила не рисковать и сдала тест на коронавирус, который оказался положительным. Боб также отметила, что соблюдала режим самоизоляции и выходила на улицу только в крайнем случае и всегда в перчатках и маске.
Спустя несколько дней Галина вышла на связь с поклонниками в инстаграм-историях и со слезами на глазах рассказала печальную новость: ее муж, 53-летний Сергей Корягин, тоже болен.
«Мы с Серегой поехали в больницу. Я била в колокола и говорила, что нам надо сделать КТ. В общем, у меня на сегодняшний день все хорошо, а у Сереги двусторонняя пневмония, очевидно, та самая. При том что он уже пропил антибиотики и бегает на ногах. Это я к тому, что у человека нет никаких симптомов. Тесты наши готовятся уже пять суток. И я очень переживаю теперь из-за детей», — плакала Галя.
Также Боб рассказала, на из-за коронавируса очень сильно похудела. Сначала она показала результат взвешивания — 53,1 кг. «Минус полкило», — сообщила актриса.
Однако на следующий день она решила перевзвеситься, поскольку те весы, как ей сказал муж, неправильные. Результат оказался другой — 52,5 кг. Это значит, что Боб на нервах похудела на целый килограмм.
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13 апреля 2020 · ·
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