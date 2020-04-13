Заразившаяся коронавирусом Галина Боб со слезами рассказала о двусторонней пневмонии у мужа

«Мы с Серегой поехали в больницу. Я била в колокола и говорила, что нам надо сделать КТ. В общем, у меня на сегодняшний день все хорошо, а у Сереги двусторонняя пневмония, очевидно, та самая. При том что он уже пропил антибиотики и бегает на ногах. Это я к тому, что у человека нет никаких симптомов. Тесты наши готовятся уже пять суток. И я очень переживаю теперь из-за детей», — плакала Галя.