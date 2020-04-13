«Вот это девчуля»: 42-летняя Екатерина Климова в образе школьницы в очках произвела фурор в Сети

42-летняя Екатерина Климова неожиданно для всех примерила классический образ школьницы. И, надо сказать, передник и банты актрисе очень идут!

Екатерина Климова

Мы привыкли видеть Екатерину Климову в игривых аутфитах, но на этот раз актриса преподнесла всем фолловерам неожиданный сюрприз. 14 апреля звезда разместила новый пост в своем Инстаграме. 

На снимке Екатерина предстала перед поклонниками в необычном для нее амплуа школьницы. Кружевной фартук, отсутствие макияжа, большие очки в черной оправе, белые банты в волосах — Климова мгновенно превратилась в типичную отличницу, которая на любой контрольной готова подсказать верный ответ. Благодаря отсутствию макияжа Екатерина выглядит намного моложе своих лет.

Екатерина Климова

«Снова в школу! Самое время заняться саморазвитием. Онлайн-обучение нам всем в помощь», — сообщила актриса и поведала о занятиях в центре образовательных технологий.

В комментариях, правда, всех больше впечатлил наряд Екатерины, нежели то, что она решила посвятить свое время саморазвитию. Поэтому артистка получила массу комплиментов в свой адрес от восхищенных поклонников.

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Екатерина Климова выглядит свежо и молодо
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«Самая секси-школьница», «Екатерина, вы прекрасны. Вам очень идет форма», — писали фолловеры.

13 апреля 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

7
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  • Может фото для резюме???
  • Хочется увидеть в образе медсестры, учительницы, стюардессы. Это она так детей развлекает?
  • С ума сошла баба
  • Дроздова-2. Палата N6.
  • Ждём фото с соской и в слюнявчике.
  • Отлично выглядит для своего возраста.Но не "шешнадцать" и это видно.Зачем сниматься в таких съемках, время прошло, смотрится это смешно.Примите свой возраст и выглядите в нем достойно.
  • Не порно, но задорно.

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