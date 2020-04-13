Мы привыкли видеть Екатерину Климову в игривых аутфитах, но на этот раз актриса преподнесла всем фолловерам неожиданный сюрприз. 14 апреля звезда разместила новый пост в своем Инстаграме.
На снимке Екатерина предстала перед поклонниками в необычном для нее амплуа школьницы. Кружевной фартук, отсутствие макияжа, большие очки в черной оправе, белые банты в волосах — Климова мгновенно превратилась в типичную отличницу, которая на любой контрольной готова подсказать верный ответ. Благодаря отсутствию макияжа Екатерина выглядит намного моложе своих лет.
«Снова в школу! Самое время заняться саморазвитием. Онлайн-обучение нам всем в помощь», — сообщила актриса и поведала о занятиях в центре образовательных технологий.
В комментариях, правда, всех больше впечатлил наряд Екатерины, нежели то, что она решила посвятить свое время саморазвитию. Поэтому артистка получила массу комплиментов в свой адрес от восхищенных поклонников.
«Самая секси-школьница», «Екатерина, вы прекрасны. Вам очень идет форма», — писали фолловеры.
13 апреля 2020 · ·
Комментарии7