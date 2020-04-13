Мы привыкли видеть Екатерину Климову в игривых аутфитах, но на этот раз актриса преподнесла всем фолловерам неожиданный сюрприз. 14 апреля звезда разместила новый пост в своем Инстаграме.

На снимке Екатерина предстала перед поклонниками в необычном для нее амплуа школьницы. Кружевной фартук, отсутствие макияжа, большие очки в черной оправе, белые банты в волосах — Климова мгновенно превратилась в типичную отличницу, которая на любой контрольной готова подсказать верный ответ. Благодаря отсутствию макияжа Екатерина выглядит намного моложе своих лет.