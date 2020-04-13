После госпитализации Татьяны Булановой в Сети ходили самые разные слухи. Сначала СМИ написали, что у певицы инсульт, однако диагноз не подтвердился, о чем сообщил ее представитель. Спустя два дня после госпитализации Татьяна выложила фотографию больничного ужина и заверила, что с ней все хорошо.

«А в тюрьме сейчас ужин! Макароны!» — процитировала певица реплику из фильма «Джентельмены удачи».