После госпитализации Татьяны Булановой в Сети ходили самые разные слухи. Сначала СМИ написали, что у певицы инсульт, однако диагноз не подтвердился, о чем сообщил ее представитель. Спустя два дня после госпитализации Татьяна выложила фотографию больничного ужина и заверила, что с ней все хорошо.
«А в тюрьме сейчас ужин! Макароны!» — процитировала певица реплику из фильма «Джентельмены удачи».
«Спасибо всем, кто неравнодушен и переживает за мое здоровье! Уже все хорошо! Сейчас в больничке, немного обследуют и подлечат! Берегите свое здоровье!» — обратилась звезда к поклонникам.
Фолловеры пожелали ей скорее поправляться: «Танечка, спасибо, что написали, теперь хоть спокойнее! Выздоравливайте и набирайтесь сил», «Крепкого здоровья вам, Татьяна!», «Скорейшего выздоровления! И больше нас так не пугать, пожалуйста».
13 апреля 2020 · ·
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