Татьяна Буланова впервые вышла на связь с поклонниками с момента госпитализации

51-летняя певица впервые выложила фото из палаты. По словам Татьяны Булановой, у нее все хорошо, однако какое-то время она еще проведет в больнице.

После госпитализации Татьяны Булановой в Сети ходили самые разные слухи. Сначала СМИ написали, что у певицы инсульт, однако диагноз не подтвердился, о чем сообщил ее представитель. Спустя два дня после госпитализации Татьяна выложила фотографию больничного ужина и заверила, что с ней все хорошо.

«А в тюрьме сейчас ужин! Макароны!» — процитировала певица реплику из фильма «Джентельмены удачи».

«Спасибо всем, кто неравнодушен и переживает за мое здоровье! Уже все хорошо! Сейчас в больничке, немного обследуют и подлечат! Берегите свое здоровье!» — обратилась звезда к поклонникам.

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Татьяна Буланова обратилась к своим поклонникам
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Фолловеры пожелали ей скорее поправляться: «Танечка, спасибо, что написали, теперь хоть спокойнее! Выздоравливайте и набирайтесь сил», «Крепкого здоровья вам, Татьяна!», «Скорейшего выздоровления! И больше нас так не пугать, пожалуйста».

13 апреля 2020 · Текст: · Фото:

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