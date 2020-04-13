Ни грамма макияжа и красное лицо: Анастасия Тарасова показала, как выглядит на тренировке

Анастасия Тарасова усердно возвращается в «добеременную» форму под чутким руководством своего супруга. Она показала, как выглядит, когда занимается спортом.

Анастасия Тарасова

На днях фолловеры буквально обрушились на Анастасию Тарасову за то, что та еще не успела привести себя в форму после вторых родов, состоявшихся в начале февраля. Молодая женщина начала делиться снимками со своих тренировок и рассказывать о том, как она борется с лишним весом. 

Во-первых, Анастасия пересмотрела свой рацион. Теперь она отказалась от печенья, к которому пристрастилась в Лапино. Все вредное Тарасова исключила, потому что мечтает о «сочном прессе». Кроме того, супруга футболиста ухаживает за своей кожей и поддерживает ее в тонусе, пользуясь гоммажами и скрабами. Но главным для Анастасии остается спорт.

Анастасия Тарасова

13 апреля мама двух дочек разместила в инстаграм-историях свой снимок, сделанный на тренировке. Кстати, по счету она уже 14-я, о чем Анастасия сообщила в подписи.

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Анастасия Тарасова старательно занимается спортом
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Никакого макияжа, собранные волосы, раскрасневшееся лицо — Анастасия явно старается, когда выполняет упражнения. Кстати, комплекс для нее разрабатывает сам Дмитрий Тарасов. Впрочем, он заметил, что не уйдет от жены, даже если она пополнеет. Ведь по мнению футболиста Анастасия — идеальная жена.

13 апреля 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

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  • Табор поет дифирамбы, не приходя в сознание. Еще не вечер, все заминусуют, как обычно. Ну не любят нигде таких, хоть красных, хоть белых, ей уже ничего не поможет.
  • Судя по красному лицу, она долго занималась на кардио '-либо беговая либо эллипс либо тренажер типа макс триер. Обычные резинки, гантели и махание ног такого красного лица не дадут. Тут много бегала на кардио и вспотела. А вообще странно выставлять своё красное лицо от тренировки и не поделиться с подписчиками как она этого добилась. Хотя может в сауну потом зашла и пропотела. Странная семья эти Тарасову, показашники великие во всём.
  • Эта мадам простейшие упражнения на брюшной пресс делает с трудом. В 26 лет. У меня бабушка пресс качает,отжимается, дыхалка не сбивается. А тут что.
  • В добеременную форму ей вернуться не суждено, уже видно. Тонус кожи потерян, кости разошлись, лишний вес в проблемных зонах. Фигура яблоко. Вся в мать.
  • КостЭнко без макияжа всяко лучше Бузовой с тонной гримма 🤣
  • 14ая? а почему не ровно 14ая?)) позабавила ее фраза "ровно 12-я по счету тренировка"
  • великие женщины наших времен-потная тарасова..... безумная и алчная диденко.....
  • счастливая мать-фитоняша, новый образ святой насосии. Физкультпривет, как говорится!
  • "Сочный пресс" это как, как "породистая грудь" что ли?
  • Мы читательницы Вумен протестуем. Долой проплаченные статьи, хотим статью о фееричных прямых эфирах Тарасова и Костенко, после которых они боятся выходить в эфир)))

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