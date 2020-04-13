На днях фолловеры буквально обрушились на Анастасию Тарасову за то, что та еще не успела привести себя в форму после вторых родов, состоявшихся в начале февраля. Молодая женщина начала делиться снимками со своих тренировок и рассказывать о том, как она борется с лишним весом.

Во-первых, Анастасия пересмотрела свой рацион. Теперь она отказалась от печенья, к которому пристрастилась в Лапино. Все вредное Тарасова исключила, потому что мечтает о «сочном прессе». Кроме того, супруга футболиста ухаживает за своей кожей и поддерживает ее в тонусе, пользуясь гоммажами и скрабами. Но главным для Анастасии остается спорт.