На днях фолловеры буквально обрушились на Анастасию Тарасову за то, что та еще не успела привести себя в форму после вторых родов, состоявшихся в начале февраля. Молодая женщина начала делиться снимками со своих тренировок и рассказывать о том, как она борется с лишним весом.
Во-первых, Анастасия пересмотрела свой рацион. Теперь она отказалась от печенья, к которому пристрастилась в Лапино. Все вредное Тарасова исключила, потому что мечтает о «сочном прессе». Кроме того, супруга футболиста ухаживает за своей кожей и поддерживает ее в тонусе, пользуясь гоммажами и скрабами. Но главным для Анастасии остается спорт.
13 апреля мама двух дочек разместила в инстаграм-историях свой снимок, сделанный на тренировке. Кстати, по счету она уже 14-я, о чем Анастасия сообщила в подписи.
Никакого макияжа, собранные волосы, раскрасневшееся лицо — Анастасия явно старается, когда выполняет упражнения. Кстати, комплекс для нее разрабатывает сам Дмитрий Тарасов. Впрочем, он заметил, что не уйдет от жены, даже если она пополнеет. Ведь по мнению футболиста Анастасия — идеальная жена.
13 апреля 2020 · ·
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