В начале февраля Любовь Успенская откровенно поведала о том, что Александр Плаксин настроил против нее единственную дочь Татьяну. Кроме того, певица заметила, что не живет с ним более года. В настоящее время супруг звезды и ее наследница находятся в США.
Сама же знаменитость, судя по всему, начала новую главу в книге своей жизни. 14 апреля она разместила новый пост в Инстаграме. Певица продемонстрировала подтянутую фигуру и стройные ноги на снимке, где она мечтательно смотрит куда-то вдаль.
«Я влюбилась! И почувствовала, что этого мужчину я ждала всю свою жизнь...» — заинтриговала всех признанием певица.
Правда, больше ничего о своем новом избраннике 66-летняя звезда пока что не сказала, однако поклонники Любови рассчитывают, что вскоре она представит своего нового возлюбленного. Подписчикам интересно узнать, как выглядит человек, который сделал Успенскую такой счастливой.
«Очень хорошо. Это продлевает жизнь. Я рада за вас», «Как мне знакомо это чувство. Пусть все будет хорошо», «Все проблемы растворятся в любви», — писали фолловеры.
14 апреля 2020 · ·
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