«Я влюбилась!»: 66-летняя Любовь Успенская встретила мужчину, которого ждала всю жизнь

Любовь Успенская и Александр Плаксин давно не живут вместе. Артистка намекнула, что путь к ее сердцу отыскал другой мужчина.

Любовь Успенская

В начале февраля Любовь Успенская откровенно поведала о том, что Александр Плаксин настроил против нее единственную дочь Татьяну. Кроме того, певица заметила, что не живет с ним более года. В настоящее время супруг звезды и ее наследница находятся в США.

Сама же знаменитость, судя по всему, начала новую главу в книге своей жизни. 14 апреля она разместила новый пост в Инстаграме. Певица продемонстрировала подтянутую фигуру и стройные ноги на снимке, где она мечтательно смотрит куда-то вдаль.

Любовь Успенская

«Я влюбилась! И почувствовала, что этого мужчину я ждала всю свою жизнь...»  — заинтриговала всех признанием певица.

Правда, больше ничего о своем новом избраннике 66-летняя звезда пока что не сказала, однако поклонники Любови рассчитывают, что вскоре она представит своего нового возлюбленного. Подписчикам интересно узнать, как выглядит человек, который сделал Успенскую такой счастливой. 

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Любовь Успенская не так давно поведала о том, как ее супруг Александр Плаксин нарочно портил отношения певицы с любимой дочерью
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«Очень хорошо. Это продлевает жизнь. Я рада за вас», «Как мне знакомо это чувство. Пусть все будет хорошо», «Все проблемы растворятся в любви», — писали фолловеры.

14 апреля 2020 · Текст: · Фото:

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