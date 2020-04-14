В начале февраля Любовь Успенская откровенно поведала о том, что Александр Плаксин настроил против нее единственную дочь Татьяну. Кроме того, певица заметила, что не живет с ним более года. В настоящее время супруг звезды и ее наследница находятся в США.

Сама же знаменитость, судя по всему, начала новую главу в книге своей жизни. 14 апреля она разместила новый пост в Инстаграме. Певица продемонстрировала подтянутую фигуру и стройные ноги на снимке, где она мечтательно смотрит куда-то вдаль.