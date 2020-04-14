Дело в том, что из-за слишком высоких нагрузок у Тарасовой может пропасть молоко, и тогда ей придется отказаться от грудного вскармливания. Например, в такой же ситуации оказалась тезка Тарасовой — Анастасия Решетова.

Из-за желания поскорее вернуть былую стройность возлюбленная Тимати переусердствовала с тренировками, и молоко на время ушло. Восстановить его получилось, когда Решетова сделала небольшой перерыв и тщательно скорректировала график занятий с личным тренером.