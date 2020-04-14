Фолловеры переживают, что из-за тренировок Анастасии Тарасовой ее дочь останется без грудного молока

В феврале Дмитрий и Анастасия Тарасовы стали родителями во второй раз. Сейчас молодая мама истязает себя тренировками в спортзале, рискуя потерять грудное молоко.

Спустя полтора месяца после рождения второй дочери Анастасия Тарасова приступила к активным тренировкам. Не переживайте, знаменитость соблюдает правила самоизоляции — тренажерный зал оборудован в подвале загородного дома.

Анастасия активно делится своими спортивными успехами, выкладывает видео и даже «честные» фото со взмокшим красным лицом. Пока большинство подписчиков рады за молодую маму и ее окончательное возвращение к «добеременным» параметрам, некоторые фолловеры не на шутку переживают за новорожденную малышку Еву.

Дело в том, что из-за слишком высоких нагрузок у Тарасовой может пропасть молоко, и тогда ей придется отказаться от грудного вскармливания. Например, в такой же ситуации оказалась тезка Тарасовой — Анастасия Решетова. 

Из-за желания поскорее вернуть былую стройность возлюбленная Тимати переусердствовала с тренировками, и молоко на время ушло. Восстановить его получилось, когда Решетова сделала небольшой перерыв и тщательно скорректировала график занятий с личным тренером.

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Анастасия Тарасова упорно занимается спортом после рождения второй дочери
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Теперь подписчики Анастасии Тарасовой просят ее прекратить истязать себя в тренажерном зале, чтобы не наступить на те же грабли. Впрочем, супруга Дмитрия Тарасова уверила, что все обсудила со своим врачом.

14 апреля 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

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  • в каком месте она знаменитость? в какой-то сауне, бане? или на этом сайте?
  • Просто Настю Тарасов загнал в спортзал худеть, а то найдет себе четвертую жену, которая долгожданного сына ему родит. А Настя и так бракоделит - мало того что одних дочек рожает, так ещё и некрасивых))).
  • А подписчикам то какое дело? Что они раскудахтались? Своих детей что ли нет? Не о ком беспокоится? Что касается Костенко, она взрослая женщина и сама решит что ей надо, меньше бы им внимания уделяли, смотришь они бы исчезли с поля зрения
  • Фолловеры, вы и вправду переживаете? Чаю бы выпили, болезные.

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