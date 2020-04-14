Спустя полтора месяца после рождения второй дочери Анастасия Тарасова приступила к активным тренировкам. Не переживайте, знаменитость соблюдает правила самоизоляции — тренажерный зал оборудован в подвале загородного дома.
Анастасия активно делится своими спортивными успехами, выкладывает видео и даже «честные» фото со взмокшим красным лицом. Пока большинство подписчиков рады за молодую маму и ее окончательное возвращение к «добеременным» параметрам, некоторые фолловеры не на шутку переживают за новорожденную малышку Еву.
Дело в том, что из-за слишком высоких нагрузок у Тарасовой может пропасть молоко, и тогда ей придется отказаться от грудного вскармливания. Например, в такой же ситуации оказалась тезка Тарасовой — Анастасия Решетова.
Из-за желания поскорее вернуть былую стройность возлюбленная Тимати переусердствовала с тренировками, и молоко на время ушло. Восстановить его получилось, когда Решетова сделала небольшой перерыв и тщательно скорректировала график занятий с личным тренером.
Теперь подписчики Анастасии Тарасовой просят ее прекратить истязать себя в тренажерном зале, чтобы не наступить на те же грабли. Впрочем, супруга Дмитрия Тарасова уверила, что все обсудила со своим врачом.
14 апреля 2020 · ·
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