Мулатка-шоколадка: Селена Гомес с темной кожей и афрокосами разозлила даже фанатов

Селена Гомес поделилась кадрами новой фотосессии. На снимках звезда выглядит красиво, но... практически неузнаваемо. К тому же она заплела африканские косички, чем спровоцировала волну критики.

В Инстаграме Селены Гомес появилась серия фотографий, сделанная для журнала Interview. В кадре певица позирует в дерзком образе R'n'B-мулатки. Темный оттенок кожи, африканские косички, майка-алкоголичка и микро-шорты. Так чем же подписчики недовольны?

Во-первых, певицу на фото не так-то просто узнать. Ощущение, что дизайнеры чересчур увлеклись ретушью, и у певицы изменилась форма лица. Поклонники обратили на это внимание, но главная претензия заключается в другом.

Возмущенные пользователи обвинили Селену в культурной апроприации. Когда Кендалл Дженнер и Ким Кардашьян заплели себе косички, то получили столько пламенных приветов от оскорбленных их наглостью темнокожих, что больше подобного не практикуют.

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Селену Гомес раскритиковали за кадры новой фотосессии
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К тому же для фотосессии Гомес немного изменили цвет кожи, сделав его более темным. Не знаем, винить ли в этом автозагар или опять же серьезную обработку снимков, но подписчики об этом особо не задумывались и уже высказали Селене все, что они про нее думают.

14 апреля 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

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  • Ого, как она свое шарообразное лицо знатно заузила. В ряду бонь и шишковых прибавление)))
  • я так и не поняла суть претензий. Ей нельзя иметь темную кожу и косички???

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