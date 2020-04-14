К тому же для фотосессии Гомес немного изменили цвет кожи, сделав его более темным. Не знаем, винить ли в этом автозагар или опять же серьезную обработку снимков, но подписчики об этом особо не задумывались и уже высказали Селене все, что они про нее думают.