В Инстаграме Селены Гомес появилась серия фотографий, сделанная для журнала Interview. В кадре певица позирует в дерзком образе R'n'B-мулатки. Темный оттенок кожи, африканские косички, майка-алкоголичка и микро-шорты. Так чем же подписчики недовольны?
Во-первых, певицу на фото не так-то просто узнать. Ощущение, что дизайнеры чересчур увлеклись ретушью, и у певицы изменилась форма лица. Поклонники обратили на это внимание, но главная претензия заключается в другом.
Возмущенные пользователи обвинили Селену в культурной апроприации. Когда Кендалл Дженнер и Ким Кардашьян заплели себе косички, то получили столько пламенных приветов от оскорбленных их наглостью темнокожих, что больше подобного не практикуют.
К тому же для фотосессии Гомес немного изменили цвет кожи, сделав его более темным. Не знаем, винить ли в этом автозагар или опять же серьезную обработку снимков, но подписчики об этом особо не задумывались и уже высказали Селене все, что они про нее думают.
14 апреля 2020 · ·
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