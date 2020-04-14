Гарри и Меган купили уникальный особняк за 15 миллионов в Малибу, который раньше принадлежал Мелу Гибсону

Похоже, Гарри и Меган окончательно решились пустить корни в Америке. По слухам, Сассексы приобрели поместье в одном из самых престижных районов Калифорнии. 

Принц Гарри, Меган Маркл
Принц Гарри и Меган Маркл с сыном

Несколько недель назад, перед обострением ситуации с пандемией, принц Гарри и Меган Маркл покинули канадский Ванкувер и перебрались в родной для экс-актрисы Лос-Анджелес. 

Из-за спешного переезда известным супругам пришлось жить в съемном особняке. 

Если верить инсайдерам, Гарри и Меган мечтали переехать в США еще до того, как заявили о намерении сложить королевские полномочия. Оттого пара уже давно присматривалась к местной недвижимости и лучшим районам для жизни.

Еще прошлой зимой в СМИ появлялась информация, что Сассексы заинтересованы в покупке особняка Мела Гибсона. Поместье актера и режиссера находится в Малибу, неподалеку от дома мамы Меган. В доме есть бассейн, гостевое крыло, множество ванных комнат и спален и другие прелести элитного жилья. 

Особняк оценивается в 14,5 миллионов долларов. 

Несколько дней назад агент, занимающийся продажей этого дома, написал в своих соцсетях, что сделка завершена, причем именно при участии Гарри и Меган. Однако вскоре эта запись была удалена, и в разговоре с журналистами специалист стал опровергать факт продажи. 

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Кажется, принц Гарри и Меган Маркл обзавелись собственным жильем
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Инсайдеры уже успели снова выйти на связь с корреспондентами, заявив, что на самом деле Гарри и Меган все-таки обзавелись домом: просто в целях безопасности они подписали с компанией неразглашение о сделке.

«Они очень довольны особняком. Такого уникального дома на рынке больше не найти», — поведал информатор The Sun. 

14 апреля 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

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  • У них нет денег на покупку такой недвиги. Их личные состояния известны, они небольшие. Разве что уж совсем за бесценок отдают эту усадьбу.... но не верится как-то. Если это правда, то сразу возникает вопрос - за чей счет этот банкет?
  • Молодцы! Крутое местечко. И домишко тоже супер, надо понимать)
  • Зачем был цирк с временным переездом в Канаду. Они с самого начала собирались жить в штатах

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