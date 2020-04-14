Несколько недель назад, перед обострением ситуации с пандемией, принц Гарри и Меган Маркл покинули канадский Ванкувер и перебрались в родной для экс-актрисы Лос-Анджелес.
Из-за спешного переезда известным супругам пришлось жить в съемном особняке.
Если верить инсайдерам, Гарри и Меган мечтали переехать в США еще до того, как заявили о намерении сложить королевские полномочия. Оттого пара уже давно присматривалась к местной недвижимости и лучшим районам для жизни.
Еще прошлой зимой в СМИ появлялась информация, что Сассексы заинтересованы в покупке особняка Мела Гибсона. Поместье актера и режиссера находится в Малибу, неподалеку от дома мамы Меган. В доме есть бассейн, гостевое крыло, множество ванных комнат и спален и другие прелести элитного жилья.
Особняк оценивается в 14,5 миллионов долларов.
Несколько дней назад агент, занимающийся продажей этого дома, написал в своих соцсетях, что сделка завершена, причем именно при участии Гарри и Меган. Однако вскоре эта запись была удалена, и в разговоре с журналистами специалист стал опровергать факт продажи.
Инсайдеры уже успели снова выйти на связь с корреспондентами, заявив, что на самом деле Гарри и Меган все-таки обзавелись домом: просто в целях безопасности они подписали с компанией неразглашение о сделке.
«Они очень довольны особняком. Такого уникального дома на рынке больше не найти», — поведал информатор The Sun.
14 апреля 2020 · ·
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