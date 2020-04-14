Несколько недель назад, перед обострением ситуации с пандемией, принц Гарри и Меган Маркл покинули канадский Ванкувер и перебрались в родной для экс-актрисы Лос-Анджелес.

Из-за спешного переезда известным супругам пришлось жить в съемном особняке.

Если верить инсайдерам, Гарри и Меган мечтали переехать в США еще до того, как заявили о намерении сложить королевские полномочия. Оттого пара уже давно присматривалась к местной недвижимости и лучшим районам для жизни.