«Потом он понесет это в народ?»: Бероев и Корчевников требуют пускать священников в больницы к зараженным

Борис Корчевников самоизолировался и работает из дома, но не забывает о людях, которые попали в беду. Недавно он рассказал о том, что сейчас верующие люди, которые находятся в больницах, столкнулись с тяжелой ситуацией.

«Священников перестали пускать в больницы причастить больного или умирающего человека. Если это так, то это плохо. Пишите, если знаете о схожих случаях. Просьба ко всем от кого это зависит — разрешить исполнять священникам свой долг. И не лишать больного или тем более умирающего человека — главного утешения, а может быть и главной встречи в его жизни», — написал Корчевников и поделился историей некоей Елены, которая сейчас находится в больнице имени Иноземцева.