«Потом он понесет это в народ?»: Бероев и Корчевников требуют пускать священников в больницы к зараженным

Актер Егор Бероев и телеведущий Борис Корчевников вступились за всех верующих, которые столкнулись с трудностями в период эпидемии коронавируса.

Борис Корчевников

Борис Корчевников самоизолировался и работает из дома, но не забывает о людях, которые попали в беду. Недавно он рассказал о том, что сейчас верующие люди, которые находятся в больницах, столкнулись с тяжелой ситуацией.

«Священников перестали пускать в больницы причастить больного или умирающего человека. Если это так, то это плохо. Пишите, если знаете о схожих случаях. Просьба ко всем от кого это зависит — разрешить исполнять священникам свой долг. И не лишать больного или тем более умирающего человека — главного утешения, а может быть и главной встречи в его жизни», — написал Корчевников и поделился историей некоей Елены, которая сейчас находится в больнице имени Иноземцева.

«5 дней назад попросила ко мне прийти священника, чтобы исповедоваться и причаститься. Священник готов был прийти, но врачи сказали, что никого не пускают. Я так понимаю что сейчас их ни в одну больницу не пускают. Что делать?» — спросила в своем Инстаграме Елена.

Сложившаяся ситуация беспокоит и актера и соучредителя благотворительного фонда «Я есть» Егора Бероева. 

Егор Бероев

«В какой стране мы живем? Мы явно с вами что-то перепутали. С карантином и чрезвычайной ситуацией, которую обозвали самоизоляцией, мы забыли о человечности и гуманизме. Страх и паника затмили наш разум. Священников не пускают в больницы причастить больного или умирающего человека. Просьба, пишите если знаете о таких случаях. Я обращаюсь к тем, от кого это зависит, все-таки вы люди, и если у вас есть совесть, пустите священника исполнить свой долг», — обратился Бероев.

Егор поделился историей Елены Смирновой, чья 97-летняя мама лежит в реанимации в ГКБ №15 им. Филатова в тяжелом состоянии. Прогнозы неутешительные, поэтому женщина хотела привести к матери священника, чтобы та смогла исповедоваться перед смертью. Ситуация аналогичная — клиника не пускают к умирающей.

Бероев заблокировал комментарии к своему посту, «чтобы боты не смущали глупостью, которую они несут». А вот в комментариях у Корчевникова все же было оживление: «Это разве правильно?», «В Италии не дают родственников хоронить, а вы про отпевание в больнице», «Потом он понесет это в народ?»

Отметим, что недавно стало известно о 18 заболевших коронавирусом клириках из московских храмов и обителей.

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Егор Бероев возмущен ситуацией, в которую попали зараженные коронавирусом
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14 апреля 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

6
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  • Бог всех принимает и крещенных и нет, и исповедовавшихся и нет
  • Пусть этот вопрос решает РПЦ без ущерба для окружающих. У неё масса средств для этого и денег. Корчевников уже переболел короной?
  • Скайп никто не отменял. Можно организовать сие мероприятие для особо страждущих по скайпу: и священник цел, и пациент доволен. А Бероев с Корчевниковым показали себя как люди неумные и недальновидные. Они, видимо, уверены, что попы бессмертны.
  • Молодцы ребята. И Бероев и Корчевников. Радует, что хоть у кого-то остался здравый смысл.
  • Ок, но потом отправить пoпов на двухнедельный карантин. Заодно и посмотрим, насколько велико их желание детям божьим помогать и их страдания облегчать😈
  • М-да. Пусть ходят в защитных костбмах и безо всякой атрибутики. Причащение одноразовой утварью. РПЦ пусть прикрепляет на большие больницы по одному. А всем шастать нечего.

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