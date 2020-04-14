«Потом он понесет это в народ?»: Бероев и Корчевников требуют пускать священников в больницы к зараженным

Борис Корчевников самоизолировался и работает из дома, но не забывает о людях, которые попали в беду. Недавно он рассказал о том, что сейчас верующие люди, которые находятся в больницах, столкнулись с тяжелой ситуацией.
«Священников перестали пускать в больницы причастить больного или умирающего человека. Если это так, то это плохо. Пишите, если знаете о схожих случаях. Просьба ко всем от кого это зависит — разрешить исполнять священникам свой долг. И не лишать больного или тем более умирающего человека — главного утешения, а может быть и главной встречи в его жизни», — написал Корчевников и поделился историей некоей Елены, которая сейчас находится в больнице имени Иноземцева.
«5 дней назад попросила ко мне прийти священника, чтобы исповедоваться и причаститься. Священник готов был прийти, но врачи сказали, что никого не пускают. Я так понимаю что сейчас их ни в одну больницу не пускают. Что делать?» — спросила в своем Инстаграме Елена.
Сложившаяся ситуация беспокоит и актера и соучредителя благотворительного фонда «Я есть» Егора Бероева.
«В какой стране мы живем? Мы явно с вами что-то перепутали. С карантином и чрезвычайной ситуацией, которую обозвали самоизоляцией, мы забыли о человечности и гуманизме. Страх и паника затмили наш разум. Священников не пускают в больницы причастить больного или умирающего человека. Просьба, пишите если знаете о таких случаях. Я обращаюсь к тем, от кого это зависит, все-таки вы люди, и если у вас есть совесть, пустите священника исполнить свой долг», — обратился Бероев.
Егор поделился историей Елены Смирновой, чья 97-летняя мама лежит в реанимации в ГКБ №15 им. Филатова в тяжелом состоянии. Прогнозы неутешительные, поэтому женщина хотела привести к матери священника, чтобы та смогла исповедоваться перед смертью. Ситуация аналогичная — клиника не пускают к умирающей.
Бероев заблокировал комментарии к своему посту, «чтобы боты не смущали глупостью, которую они несут». А вот в комментариях у Корчевникова все же было оживление: «Это разве правильно?», «В Италии не дают родственников хоронить, а вы про отпевание в больнице», «Потом он понесет это в народ?»
Отметим, что недавно стало известно о 18 заболевших коронавирусом клириках из московских храмов и обителей.
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14 апреля 2020 · ·
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