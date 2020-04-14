Валерия Гай Германика впервые показала лицо 5-месячного сына

Валерия Гай Германика поделилась редким фото со своим сыном. Молодая мама уехала из города на время карантина и целыми днями гуляет с наследником на свежем воздухе.

Режиссер тщательно скрывает свою личную жизнь, однако все же решила порадовать поклонников и впервые показала лицо своего 5-месячного сына. Валерия сфотографировалась с подросшим наследником на руках. По слухам, малыша 36-летняя Валерия назвала римским именем Август.

Валерия почти не показывает кадры из своей семейной жизни поклонникам. Например, в ее соцсетях пока ни разу не появилось совместного фото с мужем — бизнесменом Денисом Молчановым.

О том, что Гай Германика вышла замуж, стало известно лишь летом прошлого года. Тогда она появилась на церемонии открытия «Кинотавра» с округлившимся животом и с новоиспеченным супругом. А уже в начале ноября она стала многодетной мамой.

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Валерия Гай Германика не делится подробностями личной жизни
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У Гай Германики есть две дочки от предыдущих отношений — Октавия и Северина.

14 апреля 2020 · Текст: · Фото:

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