Валерия Гай Германика впервые показала лицо 5-месячного сына

Режиссер тщательно скрывает свою личную жизнь, однако все же решила порадовать поклонников и впервые показала лицо своего 5-месячного сына. Валерия сфотографировалась с подросшим наследником на руках. По слухам, малыша 36-летняя Валерия назвала римским именем Август.

Валерия почти не показывает кадры из своей семейной жизни поклонникам. Например, в ее соцсетях пока ни разу не появилось совместного фото с мужем — бизнесменом Денисом Молчановым.