Хейли Бибер рассказала, что страдает от периорального дерматита

23-летняя Хейли Бибер — известная супермодель. Однако это не значит, что она идеальна и без изъянов. Жена Джастина Бибера призналась, что страдает от периорального дерматита.
Это папулопустулезные высыпания на лице, которые напоминают акне и появляются вокруг рта.
«Некоторые продукты раздражают мою кожу, вызывая ужасную зудящую сыпь вокруг рта и глаз», — рассказала модель изданию Glamour.
«Я всегда стараюсь избегать отдушек в продуктах. Тем не менее я не всегда знаю, что наносится на мою кожу, поскольку я работаю со многими разными визажистами», — отметила Бибер и сказала, что у нее есть несколько средств, которые помогают очистить ее кожу «до скрипа».
«Мне не нравятся многоступенчатые системы, потому что у меня обычно нет времени», — призналась Хейли.
«Я начинаю с очищения и умывания, затем добавляю сыворотку и увлажняющий крем. Если у меня будет больше времени перед сном, я сделаю маску для лица или дополнительный увлажняющий крем», — раскрыла все свои секреты красоты модель.
И главное (запоминайте, девушки): «Я никогда не засыпаю с косметикой на лице, даже если сильно пьяна».
14 апреля 2020 · ·
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