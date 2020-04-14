Хейли Бибер рассказала, что страдает от периорального дерматита

«Я всегда стараюсь избегать отдушек в продуктах. Тем не менее я не всегда знаю, что наносится на мою кожу, поскольку я работаю со многими разными визажистами», — отметила Бибер и сказала, что у нее есть несколько средств, которые помогают очистить ее кожу «до скрипа».



«Мне не нравятся многоступенчатые системы, потому что у меня обычно нет времени», — призналась Хейли.