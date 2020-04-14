Ксения Бородина даже на самоизоляции радует себя красивыми обновками. 14 апреля она показала в инстаграм-историях свою новую и дорогую покупку — сумку Birkin от Hermes.
История создания сумки очень интересная. Однажды актриса Джейн Биркин летела в самолете и сидела рядом с председателем правления Hermes Жан-Луи Дюма. Они разговорились, и Биркин пожаловалась, что не существует удобной сумки из кожи. Дом Hermes вскоре исполнил мечту Джейн.
Чтобы стать обладательницей элитного аксессуара, Ксении пришлось выложить не меньше 9 000 долларов.
Впрочем, для нее это не в новинку — Бородина является поклонницей бренда. Девушка говорила, что может потратить полмиллиона рублей на сумку, поскольку «это святое».
Также Ксения отмечала, что у нее нет привычки считать чужие деньги. «Я всегда радуюсь за успехи своих близких, и в принципе, когда у людей спокойно и хорошо — это замечательно! Почему вдруг вы стали залезать в кошелек чужих людей? Я, например, не знаю, кто из моих знакомых что может себе позволить, а что нет, могу только догадываться», — заявила телеведущая.
14 апреля 2020 · ·
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