История создания сумки очень интересная. Однажды актриса Джейн Биркин летела в самолете и сидела рядом с председателем правления Hermes Жан-Луи Дюма. Они разговорились, и Биркин пожаловалась, что не существует удобной сумки из кожи. Дом Hermes вскоре исполнил мечту Джейн.

Чтобы стать обладательницей элитного аксессуара, Ксении пришлось выложить не меньше 9 000 долларов.