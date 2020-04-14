Во время кризиса Ксения Бородина купила очередную дорогую сумку

Коллекция люксовых сумок Ксении Бородиной пополнилась еще одним экземпляром. Телеведущая подарила себе новую «прелесть».

Ксения Бородина даже на самоизоляции радует себя красивыми обновками. 14 апреля она показала в инстаграм-историях свою новую и дорогую покупку — сумку Birkin от Hermes.

История создания сумки очень интересная. Однажды актриса Джейн Биркин летела в самолете и сидела рядом с председателем правления Hermes Жан-Луи Дюма. Они разговорились, и Биркин пожаловалась, что не существует удобной сумки из кожи. Дом Hermes вскоре исполнил мечту Джейн.

Чтобы стать обладательницей элитного аксессуара, Ксении пришлось выложить не меньше 9 000 долларов. 

Впрочем, для нее это не в новинку — Бородина является поклонницей бренда. Девушка говорила, что может потратить полмиллиона рублей на сумку, поскольку «это святое».

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Ксения Бородина — настоящая модница
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Также Ксения отмечала, что у нее нет привычки считать чужие деньги. «Я всегда радуюсь за успехи своих близких, и в принципе, когда у людей спокойно и хорошо — это замечательно! Почему вдруг вы стали залезать в кошелек чужих людей? Я, например, не знаю, кто из моих знакомых что может себе позволить, а что нет, могу только догадываться», — заявила телеведущая.

14 апреля 2020 · Текст: · Фото:

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