Незадолго до свадьбы принца Уильяма и Кейт Миддлтон в 2011-м году Елизавета II решила лично научить будущую невестку некоторым правилам.

Королева, понимающая, как сложно соблюдать этикет, научила Миддлтон быть уверенной во время публичных выступлений. Как рассказал близкий к Виндзорам источник Эшли Пирсон, Елизавета II изначально во всем поддерживала Кэтрин, чтобы подготовить ее к жизни во дворце.