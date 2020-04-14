Незадолго до свадьбы принца Уильяма и Кейт Миддлтон в 2011-м году Елизавета II решила лично научить будущую невестку некоторым правилам.
Королева, понимающая, как сложно соблюдать этикет, научила Миддлтон быть уверенной во время публичных выступлений. Как рассказал близкий к Виндзорам источник Эшли Пирсон, Елизавета II изначально во всем поддерживала Кэтрин, чтобы подготовить ее к жизни во дворце.
Например, правительница рассказала Миддлтон, как нужно наклоняться, чтобы принять цветы от ребенка, как выйти из кареты. По ее словам, британская королева также обучила Миддлтон искусству реверанса.
«Это такие вещи, которым ты бы никогда не подумала учиться, но, конечно, женщина ее положения должна все это знать. Ей действительно давали уроки поведения королевской жены», — подчеркнула Пирсон.
14 апреля 2020 · ·
Комментарии1