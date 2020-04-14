14 апреля Оксана Воеводина разместила новый пост в Инстаграме. Экс-супруга Мухаммада V активно ведет свой микроблог и с удовольствием общается с подписчиками. Она рассказывает о своей жизни в России, о воспитании маленького сына Леона и не забывает периодически делиться секретами красоты.
Недавно Оксана села на диету. Она публикует в каждом посте свой дневной рацион. Некоторым фолловерам он кажется скудным. Кто-то боится за здоровье молодой мамы, а кому-то кажется, что у Воеводиной и так прекрасная фигура. Впрочем, возможно, Оксана считает, что нет пределов совершенству.
В комментариях к последнему посту Воеводину спросили, позволяет ли она себе мучные, жареные и сладкие блюда. На что Оксана ответила: «Мучное — нет, не люблю. А шоколад — да, ем». Кроме того, королева красоты не отказывается от любимой яичницы по утрам даже на диете.
Также бывшая жена экс-короля Малайзии рассказала о своих занятиях спортом. Она следит за собой не только с помощью правильного питания, но физических нагрузок. «Пока карантин, просто делаю йогу по онлайн-видео каждый день, в спортзал после родов еще не начинала ходить, так как спину повредили, но я уже все йогой исправила, теперь спина в полном порядке», — заверила подписчиков Оксана.
14 апреля 2020 · ·
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