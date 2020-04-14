От каких продуктов Оксана Воеводина не отказалась даже на строгой диете

Оксана Воеводина тщательно следит за своим питанием. Но для некоторых продуктов королева красоты готова сделать исключение.

Оксана Воеводина

14 апреля Оксана Воеводина разместила новый пост в Инстаграме. Экс-супруга Мухаммада V активно ведет свой микроблог и с удовольствием общается с подписчиками. Она рассказывает о своей жизни в России, о воспитании маленького сына Леона и не забывает периодически делиться секретами красоты. 

Оксана Воеводина

Недавно Оксана села на диету. Она публикует в каждом посте свой дневной рацион. Некоторым фолловерам он кажется скудным. Кто-то боится за здоровье молодой мамы, а кому-то кажется, что у Воеводиной и так прекрасная фигура. Впрочем, возможно, Оксана считает, что нет пределов совершенству.

В комментариях к последнему посту Воеводину спросили, позволяет ли она себе мучные, жареные и сладкие блюда. На что Оксана ответила: «Мучное — нет, не люблю. А шоколад — да, ем». Кроме того, королева красоты не отказывается от любимой яичницы по утрам даже на диете.

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Оксана Воеводина тщательно следит за своей фигурой
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Также бывшая жена экс-короля Малайзии рассказала о своих занятиях спортом. Она следит за собой не только с помощью правильного питания, но физических нагрузок. «Пока карантин, просто делаю йогу по онлайн-видео каждый день, в спортзал после родов еще не начинала ходить, так как спину повредили, но я уже все йогой исправила, теперь спина в полном порядке»,  — заверила подписчиков Оксана.

14 апреля 2020 · Текст: · Фото:

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