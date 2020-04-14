Также бывшая жена экс-короля Малайзии рассказала о своих занятиях спортом. Она следит за собой не только с помощью правильного питания, но физических нагрузок. «Пока карантин, просто делаю йогу по онлайн-видео каждый день, в спортзал после родов еще не начинала ходить, так как спину повредили, но я уже все йогой исправила, теперь спина в полном порядке», — заверила подписчиков Оксана.