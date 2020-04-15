Несмотря на обнаруженную ранее коронавирусную инфекцию, Денис Проценко продолжал работу, самоизолировавшись к своем кабинете. Его болезнь не протекала в тяжелой форме. Утром 15 апреля главврач больницы в Коммунарке рассказал, что COVID-19 удалось победить, так что он полноценно возвращается к своим делам.
«Два отрицательных анализа. Изоляция завершена — полноценный рабочий день. Подробнее напишу, как вернусь из красной зоны», — лаконично сообщил Проценко в своем Фейсбуке.
В комментариях многие порадовались за врача: «Поздравляю и новых сил в работе!», «Прекрасная новость! Доброго здравия, доктор!»
Кроме того, пользователи Сети добавили, что Проценко теперь — «счастливый обладатель драгоценных в настоящее время антител».
Напомним, в России выявлено 21 102 случая заболевания коронавирусом. Из них чуть больше 13 тысяч приходится на Москву.
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15 апреля 2020 · ·
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