Главврач Коммунарки Денис Проценко вылечился от коронавируса

31 марта стало известно, что Денис Проценко болен коронавирусом. Две недели спустя он поделился хорошими новостями.

Денис Проценко

Несмотря на обнаруженную ранее коронавирусную инфекцию, Денис Проценко продолжал работу, самоизолировавшись к своем кабинете. Его болезнь не протекала в тяжелой форме. Утром 15 апреля главврач больницы в Коммунарке рассказал, что COVID-19 удалось победить, так что он полноценно возвращается к своим делам.

Денис Проценко, Владимир Путин
Денис Проценко и Владимир Путин

«Два отрицательных анализа. Изоляция завершена — полноценный рабочий день. Подробнее напишу, как вернусь из красной зоны», — лаконично сообщил Проценко в своем Фейсбуке.

В комментариях многие порадовались за врача: «Поздравляю и новых сил в работе!», «Прекрасная новость! Доброго здравия, доктор!»

Кроме того, пользователи Сети добавили, что Проценко теперь — «счастливый обладатель драгоценных в настоящее время антител».

Напомним, в России выявлено 21 102 случая заболевания коронавирусом. Из них чуть больше 13 тысяч приходится на Москву.

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15 апреля 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

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  • А ничего, что половина России УЖЕ тоже переболела?! И примерно у 10 миллионов уже антитела есть! Вчера по тв по первому каналу главный инфекционист говорила, что они постоянно делают каждый день анализ здоровым людям, и показывает, что большой процент болеют безсимптомно, и так же большой процент уже с антителами.
  • А кто-то сомневался, что он поправится? Да и болел ли он? И вообще - есть ли эти заболевшие? Реально заболевшие, а не сердечники, диабетики, циррозники, которым всем приписывают "вирус"?
  • Походу, наверное, министром скоро станет)
  • Почему возвращается ? Он болел и продолжал работать из кабинета. По телику показывали.
  • Цирк.

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