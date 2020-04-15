«Два отрицательных анализа. Изоляция завершена — полноценный рабочий день. Подробнее напишу, как вернусь из красной зоны», — лаконично сообщил Проценко в своем Фейсбуке.

В комментариях многие порадовались за врача: «Поздравляю и новых сил в работе!», «Прекрасная новость! Доброго здравия, доктор!»

Кроме того, пользователи Сети добавили, что Проценко теперь — «счастливый обладатель драгоценных в настоящее время антител».

Напомним, в России выявлено 21 102 случая заболевания коронавирусом. Из них чуть больше 13 тысяч приходится на Москву.

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