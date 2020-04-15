«Великая Русская Женщина»: Киркоров, Петров, Крутой и другие звезды поздравили Аллу Пугачеву с 71-летием

15 апреля Алла Пугачева отмечает 71-летие, и ее друзья и коллеги по цеху не могли обойти стороной такую памятную дату. Поэтому поздравления от звезд певица начала принимать с самого утра. Одним из первых ей посвятил свой пост Филипп Киркоров.
«С днем рождения, моя муза и вдохновение!» — эмоционально сообщил экс-супруг Пугачевой. В комментариях присоединилась Анна Нетребко, запостив несколько эмодзи-сердец.
Поклонников впечатлил красивый снимок, который разместил Киркоров. «Это фото просто эпично. Прям вот хочется с мужем развестись, только чтобы он годы спустя такое запостил про меня у себя в Инсте», — написала одна из подписчиц.
«Да, много лет прошло, а любит вас народ, любит, и наша семья любит, и это навсегда! С днем рождения, любимая и родная Алла», — сообщил Игорь Николаев.
К поздравлениям присоединился и Владимир Винокур. «Дорогая Аллочка! От всей семьи и от всей Души, поздравляю тебя, с ДР! Долго радуй своих близких, зрителей, друзей! Пусть хранит тебя Бог!», — написал юморист.
«По-настоящему магический, неразгаданный, человек. Великая Русская Женщина! С днем варенья, @alla_orfey! Здоровья! Вы — вне времени, вне поколений. Поэтому, главное, здоровья! Вы — крутая», — поздравил Аллу Борисовну Александр Петров.
Игорь Крутой также посвятил певице множество теплых слов. «Сегодня День рождения Аллы Борисовны Пугачевой — великой певицы, великой актрисы, великой женщины... В нашей с Таней Назаровой песне ''Игра'' есть строчка: ''Спеть смогу еще ''на бис'', жить ''на бис'' я не сумею»... Я хочу от души пожелать, дорогая Алла Борисовна, чтобы Вам удалось жить ''на бис'', также, как всю свою творческую жизнь Вам удавалось петь ''на бис'', тем более, что для Вас нет ничего невозможного, и потому что об этом мечтают, я уверен, все люди нашей и не только нашей страны», — пожелал Пугачевой композитор.
«Дорогая Аллуся! Поздравляю, но не с количеством прожитых лет, а с тем, что по-прежнему любима, нужна и незаменима, за все эти годы никто и рядом не стоял!
Просыпайся с удовольствием, будь отменно здорова и живи в радости!
Обнимаю, Валера», — написал артистке Валерий Леонтьев.
Кристина Орбакайте и ее дочь Клавдия подготовили для мамы и бабушки целый номер. Они вместе пели и танцевали, украсив квартиру воздушными шарами. «Очень ждем встречи с нашей любимой именинницей. Так хочется прижаться и быть рядом. С днем рождения, наша волшебная Звезда. Только будь здорова», — написала Кристина.
Woman.ru присоединяется к поздравлениям! Алла Борисовна, здоровья, радости, любви!
15 апреля 2020 · ·
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