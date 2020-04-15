«Великая Русская Женщина»: Киркоров, Петров, Крутой и другие звезды поздравили Аллу Пугачеву с 71-летием

Игорь Крутой также посвятил певице множество теплых слов. «Сегодня День рождения Аллы Борисовны Пугачевой — великой певицы, великой актрисы, великой женщины... В нашей с Таней Назаровой песне ''Игра'' есть строчка: ''Спеть смогу еще ''на бис'', жить ''на бис'' я не сумею»... Я хочу от души пожелать, дорогая Алла Борисовна, чтобы Вам удалось жить ''на бис'', также, как всю свою творческую жизнь Вам удавалось петь ''на бис'', тем более, что для Вас нет ничего невозможного, и потому что об этом мечтают, я уверен, все люди нашей и не только нашей страны», — пожелал Пугачевой композитор.

«Дорогая Аллуся! Поздравляю, но не с количеством прожитых лет, а с тем, что по-прежнему любима, нужна и незаменима, за все эти годы никто и рядом не стоял! Просыпайся с удовольствием, будь отменно здорова и живи в радости!

Обнимаю, Валера», — написал артистке Валерий Леонтьев.