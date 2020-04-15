Не так давно Саша Зверева рассекретила свою четвертую беременность, поэтому теперь говорит о ней без утайки и делится опытом с другими мамами на просторах Интернета.

На днях Саша сообщила, что находит плюсы в том, что ждет ребенка: ей нравится, что некоторые части тела у нее округлились, а морщины словно пропали сами собой. Стало известно, что, помимо внешности, беременность также хорошо влияет и на здоровье Зверевой. В инстаграм-историях звезда рассказала о результатах своих анализов крови.