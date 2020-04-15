Не так давно Саша Зверева рассекретила свою четвертую беременность, поэтому теперь говорит о ней без утайки и делится опытом с другими мамами на просторах Интернета.
На днях Саша сообщила, что находит плюсы в том, что ждет ребенка: ей нравится, что некоторые части тела у нее округлились, а морщины словно пропали сами собой. Стало известно, что, помимо внешности, беременность также хорошо влияет и на здоровье Зверевой. В инстаграм-историях звезда рассказала о результатах своих анализов крови.
«Кстати, мне пришли результаты анализов моих. Удивительно, по сравнению с июлем, когда я сдавала в туре, пока ездила по России, у меня были очень низкие показатели по нескольким пунктам. Например, железо и витамин D был критически низкий. То сейчас витамин D с 12 поднялся до 73. У меня такое ощущение, что мой организм просто ждет состояния беременности, чтобы по всем параметрам оздоровиться», — сообщила Саша.
«Похоже, мой организм без беременности чахнет», — с юмором подписала видео знаменитость.
Напомним, звезда сейчас живет в Америке вместе со своим мужем Дэном Уолбраном, от которого ждет ребенка. Причем забеременеть ей удалось с первой попытки, о чем Зверева рассказала с гордостью. Кстати, пол будущего ребенка она пока не сообщила. Саша воспитывает троих детей: дочь Василису и сыновей Макара и Льва.
15 апреля 2020 · ·
Комментарии3