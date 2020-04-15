16 апреля Маргрете II, правящей королеве Дании, исполнится 80 лет. В честь грядущего юбилея монаршей особы на сайте королевской семьи появились ее новые снимки. На них Ее Величество в элегантном синем платье запечатлена со своим сыном — наследным принцем Фредериком — и внуком Кристианом.
Многие отметили, что 14-летний Кристиан растет настоящим красавцем: он явно унаследовал лучшие черты своих родителей. Кстати, принц стал первым из детей датских монархов, кого отдали в самый обычный детский сад, а после и в муниципальную школу.
Некоторым поклонникам показалось, что молодой человек на официальных портретах выглядит немного смущенным, в отличие от своих уверенных родственников. Но не сомневаемся, через несколько лет Кристиан победит робость. В конце концов, перед нами будущий король Дании.
Напомним, история любви принца Фредерика и его супруги Мэри напоминает сказку. Жизнерадостная австралийка повстречала будущего мужа в одном из пабов Сиднея. Кто же мог подумать, что «Фред» окажется наследником трона Дании? Они поженились в 2004 году и воспитывают четверых детей: 14-летнего Кристиана, 12-летнюю Изабеллу и 9-летних близнецов Винсента и Йозефину.
15 апреля 2020 · ·
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