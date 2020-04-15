Многие отметили, что 14-летний Кристиан растет настоящим красавцем: он явно унаследовал лучшие черты своих родителей. Кстати, принц стал первым из детей датских монархов, кого отдали в самый обычный детский сад, а после и в муниципальную школу.

Некоторым поклонникам показалось, что молодой человек на официальных портретах выглядит немного смущенным, в отличие от своих уверенных родственников. Но не сомневаемся, через несколько лет Кристиан победит робость. В конце концов, перед нами будущий король Дании.