Ах, Кристиан! В Сети обсуждают будущего короля Дании, которому пока только 14

Принц и принцесса Дании воспитывают четверых наследников. Пользователи Сети считают, что старший сын Фредерика и Мэри растет красивым и статным.

принц Фредерик, принцесса Мэри

16 апреля Маргрете II, правящей королеве Дании, исполнится 80 лет. В честь грядущего юбилея монаршей особы на сайте королевской семьи появились ее новые снимки. На них Ее Величество в элегантном синем платье запечатлена со своим сыном — наследным принцем Фредериком — и внуком Кристианом. 

принц Фредерик
Королева Маргрете, принц Кристиан, принц Фредерик

Многие отметили, что 14-летний Кристиан растет настоящим красавцем: он явно унаследовал лучшие черты своих родителей. Кстати, принц стал первым из детей датских монархов, кого отдали в самый обычный детский сад, а после и в муниципальную школу.

Некоторым поклонникам показалось, что молодой человек на официальных портретах выглядит немного смущенным, в отличие от своих уверенных родственников. Но не сомневаемся, через несколько лет Кристиан победит робость. В конце концов, перед нами будущий король Дании. 

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В семье принца Фредерика и принцессы Мэри Датских подрастают четверо наследников
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Напомним, история любви принца Фредерика и его супруги Мэри напоминает сказку. Жизнерадостная австралийка повстречала будущего мужа в одном из пабов Сиднея. Кто же мог подумать, что «Фред» окажется наследником трона Дании? Они поженились в 2004 году и воспитывают четверых детей: 14-летнего Кристиана, 12-летнюю Изабеллу и 9-летних близнецов Винсента и Йозефину.

15 апреля 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

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