Супруг Надежды Бабкиной вышел на связь и поблагодарил друзей за поддержку

Вот уже больше недели Надежда Бабкина находится в больнице в весьма тяжелом состоянии. Ее муж Евгений Гор опровергал слухи о госпитализации певицы, но недавно публично обратился к друзьям с благодарностью за поддержку. 

Надежда Бабкина
Надежда Бабкина

В начале апреля в СМИ появилась информация, что 70-летняя Надежда Бабкина была срочно госпитализирована в одну из больниц Москвы с подозрением на коронавирус. 

Страшный диагноз не подтвердился, но у артистки обнаружилась запущенная пневмония

За прошедшие дни состояние Надежды Георгиевны сильно ухудшалось: некоторое время она даже провела в коме. К счастью, сейчас кризис уже миновал, хотя Бабкина по-прежнему находится в отделении интенсивной терапии. 

Надежда Бабкина, Евгений Гор

Супруг знаменитости Евгений Гор поначалу опровергал сведения о болезни женщины. Он отрицал, что артистку увезли в больницу, а после и вовсе перестал выходить на связь с журналистами и поклонниками. 

14 апреля мужчина опубликовал в своем микроблоге пост, посвященный последним событиям в семье. 

Евгений не стал вдаваться в подробности происходящего, предпочтя выразиться в иносказательной форме. 

«Так много философии в эти дни. Многое становится на места, многие открываются по-настоящему. Главное, с лучшей стороны», — написал Гор в Инстаграме. 

...
Евгений Гор наконец перестал хранить молчание
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Избранник звезды пояснил, что после новости о госпитализации Бабкиной друзья окружили его невероятной заботой, благодаря чему ему стало намного легче справиться с волнением.

«Мои друзья — бесконечная энергия счастья. Я вас люблю всех. Пусть пламя ваших сердец горит сотню лет, а если изобретут таблетку бессмертия, то вечно, ну или, хотя бы, пока вам не надоест», — пошутил Гор. 

15 апреля 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

1
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  • Почему-то думала что он умнее, но увы(

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