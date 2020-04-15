В начале апреля в СМИ появилась информация, что 70-летняя Надежда Бабкина была срочно госпитализирована в одну из больниц Москвы с подозрением на коронавирус.

Страшный диагноз не подтвердился, но у артистки обнаружилась запущенная пневмония.

За прошедшие дни состояние Надежды Георгиевны сильно ухудшалось: некоторое время она даже провела в коме. К счастью, сейчас кризис уже миновал, хотя Бабкина по-прежнему находится в отделении интенсивной терапии.