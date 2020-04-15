В начале апреля в СМИ появилась информация, что 70-летняя Надежда Бабкина была срочно госпитализирована в одну из больниц Москвы с подозрением на коронавирус.
Страшный диагноз не подтвердился, но у артистки обнаружилась запущенная пневмония.
За прошедшие дни состояние Надежды Георгиевны сильно ухудшалось: некоторое время она даже провела в коме. К счастью, сейчас кризис уже миновал, хотя Бабкина по-прежнему находится в отделении интенсивной терапии.
Супруг знаменитости Евгений Гор поначалу опровергал сведения о болезни женщины. Он отрицал, что артистку увезли в больницу, а после и вовсе перестал выходить на связь с журналистами и поклонниками.
14 апреля мужчина опубликовал в своем микроблоге пост, посвященный последним событиям в семье.
Евгений не стал вдаваться в подробности происходящего, предпочтя выразиться в иносказательной форме.
«Так много философии в эти дни. Многое становится на места, многие открываются по-настоящему. Главное, с лучшей стороны», — написал Гор в Инстаграме.
Избранник звезды пояснил, что после новости о госпитализации Бабкиной друзья окружили его невероятной заботой, благодаря чему ему стало намного легче справиться с волнением.
«Мои друзья — бесконечная энергия счастья. Я вас люблю всех. Пусть пламя ваших сердец горит сотню лет, а если изобретут таблетку бессмертия, то вечно, ну или, хотя бы, пока вам не надоест», — пошутил Гор.
15 апреля 2020 · ·
Комментарии1