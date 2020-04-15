Камерон Диаз редко делится подробностями своей личной жизни и ее совершенно точно никак нельзя назвать активной пользовательницей соцсетей. Впрочем, на карантине актриса все же решила пообщаться с поклонниками и вышла в прямой эфир с генеральным директором компании Who What Wear Кэтрин Пауэр.

«Я вроде как и так живу ''карантинной жизнью'', потому что у меня есть трехмесячный ребенок. Так что последние несколько месяцев моя жизнь была абсолютно тихой и спокойной. Но раньше я могла приглашать друзей, а теперь я просто никого не вижу. Но мне нравится быть дома с мужем и готовить. Хотя, с другой стороны, это безумие, что ты не можешь выйти в мир прямо сейчас», — рассказала Камерон.