Камерон Диаз редко делится подробностями своей личной жизни и ее совершенно точно никак нельзя назвать активной пользовательницей соцсетей. Впрочем, на карантине актриса все же решила пообщаться с поклонниками и вышла в прямой эфир с генеральным директором компании Who What Wear Кэтрин Пауэр.
«Я вроде как и так живу ''карантинной жизнью'', потому что у меня есть трехмесячный ребенок. Так что последние несколько месяцев моя жизнь была абсолютно тихой и спокойной. Но раньше я могла приглашать друзей, а теперь я просто никого не вижу. Но мне нравится быть дома с мужем и готовить. Хотя, с другой стороны, это безумие, что ты не можешь выйти в мир прямо сейчас», — рассказала Камерон.
47-летняя актриса разоткровенничалась и призналась, что материнство — лучшее, что с ней случалось в жизни. Камерон и ее муж Бенджи души не чают в их трехмесячной дочери Рэддикс.
«Мне приходится готовить по ночам. Я знаю, что люди ненавидят готовить... Мы купаем нашу дочь и укладываем ее спать, это делает Бенджи, он замечательный отец. Мне так повезло, что он отец моего ребенка. Он просто невероятный. Он укладывает ее, а я иду на кухню и наливаю себе бокал красного вина. Я начинаю готовить, включаю любимое шоу и делаю, что хочу», — рассказала Диаз о семейных карантинных буднях.
15 апреля 2020 · ·
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