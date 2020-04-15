Готовка по ночам и помощь «лучшего мужа»: Камерон Диаз поделилась, как воспитывает 3-месячную дочь

47-летняя актриса вышла в прямой эфир в Инстаграме и рассказала, как проходит ее самоизоляция в новом статусе мамы.

Камерон Диаз редко делится подробностями своей личной жизни и ее совершенно точно никак нельзя назвать активной пользовательницей соцсетей. Впрочем, на карантине актриса все же решила пообщаться с поклонниками и вышла в прямой эфир с генеральным директором компании Who What Wear Кэтрин Пауэр.

«Я вроде как и так живу ''карантинной жизнью'', потому что у меня есть трехмесячный ребенок. Так что последние несколько месяцев моя жизнь была абсолютно тихой и спокойной. Но раньше я могла приглашать друзей, а теперь я просто никого не вижу. Но мне нравится быть дома с мужем и готовить. Хотя, с другой стороны, это безумие, что ты не можешь выйти в мир прямо сейчас», — рассказала Камерон.

47-летняя актриса разоткровенничалась и призналась, что материнство — лучшее, что с ней случалось в жизни. Камерон и ее муж Бенджи души не чают в их трехмесячной дочери Рэддикс.

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Камерон Диаз призналась, что жизнь молодой мамы не особо отличается от карантинной
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«Мне приходится готовить по ночам. Я знаю, что люди ненавидят готовить... Мы купаем нашу дочь и укладываем ее спать, это делает Бенджи, он замечательный отец. Мне так повезло, что он отец моего ребенка. Он просто невероятный. Он укладывает ее, а я иду на кухню и наливаю себе бокал красного вина. Я начинаю готовить, включаю любимое шоу и делаю, что хочу», — рассказала Диаз о семейных карантинных буднях.

15 апреля 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

1
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  • Кэмерон очень повезло что после сорока она сумела встретить любимого мужчину и стать матерью.

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