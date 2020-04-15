Добрая улыбка и грустные глаза: Анджелина Джоли вышла в прямой эфир из дома

44-летняя актриса порассуждала о проблеме насилия в неблагополучных семьях во время прямого эфира с педиатром.

Анджелина Джоли сейчас соблюдает режим самоизоляции в своем особняке в Лос-Анджелесе, однако про общественную деятельность она не забывает. Ранее 44-летняя актриса опубликовала эссе на сайте издания Time, рассказав о непростой ситуации, в которой оказались дети, вынужденные находиться в одном доме 24/7 с родителями, физически или морально издевающимися над ними.

«Вся наша страна должна приложить усилия, чтобы обеспечить детям защиту и заботу, которую они заслуживают», — написала тогда Джоли.

А на днях Анджелина провела видеоконференцию с 45-летним педиатром Надин Берк Харрис и обсудила последствия пандемии. 

Надин отметила, что сейчас наступило такое время, когда очень важно, чтобы люди обращались за помощью друг к другу. Анджелина согласилась со своей собеседницей.

«Я думаю, очень важно, чтобы люди это услышали. Нужно любить друг друга, поддерживать друг с другом связь. Я очень надеюсь, что люди услышат это и протянут руку помощи, уделят больше внимания тем, кому оно нужно, а не будут сидеть на месте и думать, что это не их дело», — отметила актриса.

Анджелина также повторила свою мысль, которую она высказала в эссе: в школе дети могли получить хотя бы какую-то помощь, а во время карантина проблемы остаются скрытыми от чужих глаз. Учителя не могут увидеть синяки от побоев и обратиться за помощью в соответствующие организации.

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15 апреля 2020 · Текст: · Фото:

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