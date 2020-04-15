Добрая улыбка и грустные глаза: Анджелина Джоли вышла в прямой эфир из дома

Анджелина Джоли сейчас соблюдает режим самоизоляции в своем особняке в Лос-Анджелесе, однако про общественную деятельность она не забывает. Ранее 44-летняя актриса опубликовала эссе на сайте издания Time, рассказав о непростой ситуации, в которой оказались дети, вынужденные находиться в одном доме 24/7 с родителями, физически или морально издевающимися над ними.

«Вся наша страна должна приложить усилия, чтобы обеспечить детям защиту и заботу, которую они заслуживают», — написала тогда Джоли.