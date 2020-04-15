«Ты не умеешь любить»: Собчак опубликовала видео с мужем из постели

Ксения Собчак и Константин Богомолов честно соблюдают режим самоизоляции и проводят все время вместе. Светская львица решила посмотреть новый сериал «Колл-центр», который ей посоветовали многие знакомые.
К этому занятию Собчак подключила и своего супруга, однако что-то явно пошло не так. Новый проект не «зашел».
Ксения опубликовала видео из своей постели: она лежит и смеется над сериалом в том моменте, где смешное не предполагается, а Константин пытается слиться с подушкой.
«Что ты хочешь сказать сейчас?» — поинтересовалась Ксения у мужа. Богомолов саркастически ответил: «Рекомендую».
Экс-ведущая «Дома-2» продолжила смеяться и после нескольких просьб «Спасите» от Богомолова авторитетно заявила: «Ты не умеешь ни любить, ни дружить, а я...» Впрочем, договорить она не успела, потому что режиссер назвал то, что происходит, «В постели с садисткой». Константин, хотим напомнить, что вы сами ее выбрали!
Режиссер и светская львица поженились 13 сентября 2019-го года. На празднование создания нового семейного союза съехалась вся светская Москва.
15 апреля 2020 · ·
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