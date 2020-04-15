«Ты не умеешь любить»: Собчак опубликовала видео с мужем из постели

Ксения Собчак и Константин Богомолов честно соблюдают режим самоизоляции и проводят все время вместе. Светская львица решила посмотреть новый сериал «Колл-центр», который ей посоветовали многие знакомые.

К этому занятию Собчак подключила и своего супруга, однако что-то явно пошло не так. Новый проект не «зашел».