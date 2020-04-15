«Ты не умеешь любить»: Собчак опубликовала видео с мужем из постели

Ксения Собчак не стесняется выворачивать свою личную жизнь на потеху публике и публикует пикантные видео в Инстаграме.

Ксения Собчак и Константин Богомолов честно соблюдают режим самоизоляции и проводят все время вместе. Светская львица решила посмотреть новый сериал «Колл-центр», который ей посоветовали многие знакомые. 

К этому занятию Собчак подключила и своего супруга, однако что-то явно пошло не так. Новый проект не «зашел».

Ксения опубликовала видео из своей постели: она лежит и смеется над сериалом в том моменте, где смешное не предполагается, а Константин пытается слиться с подушкой.

«Что ты хочешь сказать сейчас?» — поинтересовалась Ксения у мужа. Богомолов саркастически ответил: «Рекомендую». 

Экс-ведущая «Дома-2» продолжила смеяться и после нескольких просьб «Спасите» от Богомолова авторитетно заявила: «Ты не умеешь ни любить, ни дружить, а я...» Впрочем, договорить она не успела, потому что режиссер назвал то, что происходит, «В постели с садисткой». Константин, хотим напомнить, что вы сами ее выбрали!

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Ксения Собчак и Константин Богомолов женаты меньше года
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Режиссер и светская львица поженились 13 сентября 2019-го года. На празднование создания нового семейного союза съехалась вся светская Москва.

15 апреля 2020 · Текст: · Фото:

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