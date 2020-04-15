Александр Гудков радует зрителей своим творчеством как в кадре, так и за ним. А вот личную жизнь он максимально тщательно охранял от посторонних глаз. Однако «на тропу войны» вышла Ксения Собчак.
Во второй части интервью с юмористом в своем шоу «Осторожно, Собчак!» телеведущая все же смогла вытащить из Александра крупицу информации по поводу его личной жизни. Учитывая то, что раньше он не говорил ничего, это огромная победа журналистки.
Ксения начала спрашивать у мужчины о любви, и тот скрепя сердце признался: «Я влюблен. Жестко! И сделаю все для того, чтобы этому человеку было хорошо».
Собчак тогда поинтересовалась, как он представляет себе тот момент, когда будет делать предложение своей возлюбленной. Гудков неловко пытался уйти от ответа, но все же признался: «Да уже все сказано. Полгода назад! Все нормально. Свадьбы пока не будет. Я не хочу об этом говорить! Собчак разрушила мою крепость!» — засмеялся шоумен.
Вот, что Ксении еще удалось выведать у Александра: кольцо он для своей второй половины выбрал не из золота и без камня, зато от Tiffany. Свадьба скорее всего пройдет в Юрмале и будет очень скромной, ведь Гудков пытается оградить невесту от назойливого внимания. Влюбленные хотели сыграть торжество летом, однако теперь, вероятно, его пришлось перенести на неопределенный срок из-за коронавируса.
Имя своей избранницы Александр так и не назвал, однако все уверены, что он уже несколько лет встречается с Мариной Чекалиной. Инсайдеры, близкие к паре, говорили, что у них безумные рабочие графики, однако каждую свободную минуту они стараются проводить вместе.
15 апреля 2020 · ·
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