Александр Гудков радует зрителей своим творчеством как в кадре, так и за ним. А вот личную жизнь он максимально тщательно охранял от посторонних глаз. Однако «на тропу войны» вышла Ксения Собчак.

Во второй части интервью с юмористом в своем шоу «Осторожно, Собчак!» телеведущая все же смогла вытащить из Александра крупицу информации по поводу его личной жизни. Учитывая то, что раньше он не говорил ничего, это огромная победа журналистки.