Пользователи Сети до сих пор гадают, что же подтолкнуло Сассексов на «Мегзит». Инсайдеры предполагают, что одной из причин ухода из семьи стало несовпадение ожиданий Меган Маркл и реальности, в которой она оказалась.

«Она понятия не имела, каково быть королевской персоной на самом деле. Когда она поняла, что будет государственным чиновником в тиаре, она сказала: ''Ни за что''», — уверил источник.