Пользователи Сети до сих пор гадают, что же подтолкнуло Сассексов на «Мегзит». Инсайдеры предполагают, что одной из причин ухода из семьи стало несовпадение ожиданий Меган Маркл и реальности, в которой она оказалась.
«Она понятия не имела, каково быть королевской персоной на самом деле. Когда она поняла, что будет государственным чиновником в тиаре, она сказала: ''Ни за что''», — уверил источник.
По мнению инсайдера, Маркл хотела буквально спасать мир, вместо того, чтобы без конца совершать официальные визиты и улыбаться на камеру. Экс-герцогиня не планировала становиться «подставным лицом без права голоса».
Впрочем, сейчас у Меган есть все шансы показать, ради чего был устроен «Мегзит», сильно ударивший по репутации британской королевской семьи и подпортивший отношения между ее членами.
15 апреля 2020 · ·
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