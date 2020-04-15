Леди Мармелад: Татьяна Брухунова пережидает карантин в розовом костюме и туфлях с помпонами

Даже Анна Винтур ходит дома в трениках! Но Татьяна Брухунова не из таких. Возлюбленная Евгения Петросяна выгуливает стильные луки в гостиной, а фото выкладывает в Инстаграм.

Татьяна Брухунова порадовала на днях поклонников результатами домашней фотосессии. Избранница Евгения Вагановича позирует в розовом костюме Coccolo, туфлях, украшенных меховыми помпонами, а завершают стильный лук жемчужные заколки. Ну просто леди!

Судя по всему, карантин никак не повлиял на любовь Татьяны к моде и всему красивому. Пока большинство звезд облачились в футболки с трениками, Брухунова не сдает позиций и продолжает наряжаться даже дома.

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В подписи знаменитость порассуждала о засилии прямых эфиров в Инстаграме. Татьяна подчеркнула, что она не ханжа, но все же не может понять, почему людям интересно смотреть, как посторонние люди общаются между собой, причем о чем-то своем.

15 апреля 2020 · Текст: · Фото:

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