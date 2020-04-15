Ксения Собчак решила посмотреть сериал «Колл-центр», который ей посоветовали многие ее друзья и знакомые. Телеведущую, как и ее супруга, режиссера Константина Богомолова, проект не впечатлил от слова совсем.
Ксения посетовала к Инстаграме, что эту фигню (использовала она, впрочем, другое нецензурное слово) она лучше бы не смотрела, и обратилась к подписчикам с просьбой посоветовать ей действительно классные новинки.
В комментариях отметился знаменитый актер Александр Петров, который отметил, что именно он порекомендовал Ксении посмотреть сериал, в котором снялась его возлюбленная Стася Милославская.
Александр отметил, что слово, которое Собчак употребила в отношении «Колл-центра», было грубым, а также заявил: у телеведущей нет права критиковать работу других людей.
«На это надо иметь право, а его, Ксюша, честно, нет, в кино точно», — написал Петров.
Собчак моментально ответила Петрову и попыталась сгладить конфликт: «Прости, друг, но право на [фигню] не отнимай, и так мы лишены почти всего. Мне иногда тоже нравится что-то странное, так что про меня так тоже можно написать».
Александр, впрочем, сдаваться не собирался и ответил Ксении, разложив свое мнение по полочкам. «Ксюша, ну ты же из этой сферы, ты же актриса. А это твои коллеги, и ты им пишешь [фигня], зачем? <...> Когда такие яркие люди, как ты, из этой сферы, говорят, что это [фигня], это неправильно. Это очень низко. Это грубо. Так быть не должно. Привет домашним», — ответил Петров.
«Ну, из меня актриса, давай честно, тоже [фиговая], поэтому как раз в [фигне] я специалист. На самом деле, ну, может, грубо прозвучало. И я без злобы написала. Наташа и Саша — очень талантливые люди, я их нежно люблю, их ''Человек, который удивил всех'' — вообще моя любовь, просто здесь — какой-то подростковый триллер. Но это просто мое мнение. Я не эксперт и не кинокритик. Просто зритель и [фиговая] актриса», — попыталась сгладить зарождающийся конфликт Собчак.
15 апреля 2020 · ·
Комментарии5