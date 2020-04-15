Ксения Собчак решила посмотреть сериал «Колл-центр», который ей посоветовали многие ее друзья и знакомые. Телеведущую, как и ее супруга, режиссера Константина Богомолова, проект не впечатлил от слова совсем.

Ксения посетовала к Инстаграме, что эту фигню (использовала она, впрочем, другое нецензурное слово) она лучше бы не смотрела, и обратилась к подписчикам с просьбой посоветовать ей действительно классные новинки.