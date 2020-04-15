19-летний сын Кирилла Андреева тайно женился и впервые поделился фото со свадьбы и венчания

Кирилл Андреев-младший обычно скрывает свою личную жизнь, но теперь мы наконец можем рассмотреть его красивую избранницу, которая стала женой!

Вот это да! Стало известно, что 19-летний сын Кирилла Андреева... сыграл свадьбу и обвенчался, да еще и сумел все это скрыть от прессы. Спустя 3 месяца Кирилл Кириллович впервые показал кадры, сделанные на тайном торжестве.

«Ты знаешь, видя счастливый брак своих любимых родителей, я давно мечтал обрести мою единственную, мою любовь на всю жизнь! И вот я ее обрел. Началась новая жизнь, каждый момент которой я хочу разделить с тобой. Моя жена, я тебя люблю», — трогательно обратился Кирилл к своей избраннице Аделине.

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Кирилл Андреев-младший поделился фото со своей свадьбы
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Подписчики не могли оторвать глаз от красивой молодой пары, хоть некоторым и показалось, что жениться (и венчаться!) в 19 лет — немного рановато. Поклонники звездного наследника пожелали счастья молодым и оценили кружевное платье невесты и жемчужные украшения в волосах.

15 апреля 2020 · Текст: · Фото:

Комментарии

11
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  • Скоро Кирилл станет дедом)) по фото видно
  • У парня хороший пример перед глазами. Отец женат 20 лет на одной женщине. Сам сын Кирилла учился в школе при монастыре, между прочим, поэтому понятно желание венчания.
  • Мне нравится, когда женятся. Пусть будет 3 брака , но официальных, вместо трех сожительств. А по хорошему, лучше когда один и счастливый. Желаю ребятам любви и долгих лет быть вместе рядом.
  • Зачем парню так рано жениться? Странный какой
  • А кто это???
  • Рано не рано какая разница.Сейчас брак в 35-40 лет и быстро разбегаются и ранний брак и живут долго.
  • Такое событие доброе, хорошее, а местные все обплевали. Совет и любовь молодым!
  • По мне приятный пацан, высокий и фигура классная. Но папка на лицо был симпатичнее
  • какой некрасивый мальчик
  • кажется "жениху" к ортодонту срочно нужно )))

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