19-летний сын Кирилла Андреева тайно женился и впервые поделился фото со свадьбы и венчания

«Ты знаешь, видя счастливый брак своих любимых родителей, я давно мечтал обрести мою единственную, мою любовь на всю жизнь! И вот я ее обрел. Началась новая жизнь, каждый момент которой я хочу разделить с тобой. Моя жена, я тебя люблю», — трогательно обратился Кирилл к своей избраннице Аделине.