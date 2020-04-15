19-летний сын Кирилла Андреева тайно женился и впервые поделился фото со свадьбы и венчания

Вот это да! Стало известно, что 19-летний сын Кирилла Андреева... сыграл свадьбу и обвенчался, да еще и сумел все это скрыть от прессы. Спустя 3 месяца Кирилл Кириллович впервые показал кадры, сделанные на тайном торжестве.
«Ты знаешь, видя счастливый брак своих любимых родителей, я давно мечтал обрести мою единственную, мою любовь на всю жизнь! И вот я ее обрел. Началась новая жизнь, каждый момент которой я хочу разделить с тобой. Моя жена, я тебя люблю», — трогательно обратился Кирилл к своей избраннице Аделине.
Подписчики не могли оторвать глаз от красивой молодой пары, хоть некоторым и показалось, что жениться (и венчаться!) в 19 лет — немного рановато. Поклонники звездного наследника пожелали счастья молодым и оценили кружевное платье невесты и жемчужные украшения в волосах.
15 апреля 2020 · ·
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